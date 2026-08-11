Стало известно точное время выхода дополнения Man of Honor для Mafia: The Old Country

Уже в эту пятницу, 14 августа, Mafia: The Old Country получит сюжетное дополнение Man of Honor, которое позволит игрокам вновь погрузиться в криминальную историю Энцо Фавары и познакомиться с молодым Эннио Сальери.
Студия Hangar 13 раскрыла точное время релиза DLC на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Похоже, разработчики не собираются отправлять игроков на Сицилию глубокой ночью: Man of Honor станет доступно в 20:00 по московскому времени 14 августа.
Главной особенностью дополнения станет возвращение Эннио Сальери — одного из ключевых персонажей первой Mafia. На этот раз игроки увидят его молодым и узнают больше о событиях, которые сформировали будущего дона.
В центре новой истории вновь окажется Энцо Фавара, которому предстоит продолжить свой путь в преступном мире Сицилии. Разработчики обещают две новые сюжетные главы, а также дополнительный контент для режима Free Ride. Дополнение также добавит новые наряды, оружие, транспорт, лошадей, коллекционные предметы и дополнительные активности. Любителям исследовать Сицилию будет чем заняться и после завершения основной истории дополнения.
Еще немного матриархата в уши будущих песиков.
Афигенная игра, озвучка у всех суперская и атмосфера Сицилийская вау!
Оптимизация вообще через год теперь то войдет в сделку?Или опять 25, мы добавили длц но мы забили болт на состояния игры.
Там же в роде всех убили из-за бабы
Отличную дату выхода выбрали, как раз в пятницу перед выходными, можно будет в выходные засесть за это DLC