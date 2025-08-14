Take-Two запретила публиковать обнажающий мод для Изабеллы из Mafia: The Old Country, но его еще можно скачать

Издательство Take-Two Interactive начало активную борьбу с откровенными модификациями для своей недавней игры Mafia: The Old Country. Компания направила официальную DMCA-жалобу на популярный мод, который заменял модель главной героини Изабеллы на ее обнаженную версию, на портал для моддеров Nexus Mods. Администрация сайта, проверила легитимность запроса и сразу же удалила указанные файлы.

Стоит отметить, что портал Nexus Mods в целом не славится терпимостью к подобным модам, несмотря на формальное разрешение публиковать контент для взрослых. В последнее время платформа удаляет из свободного доступа все больше интересных фанатских работ. Возможно, это связано со сменой владельцев платформы или другими внутренними причинами, но тенденция налицо.

Хотя издатели и пытаются контролировать контент, а специализированные площадки ужесточают правила и свободу, которая сделала их популярными, творчество пользователей не остановить.