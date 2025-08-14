Take-Two запретила публиковать обнажающий мод для Изабеллы из Mafia: The Old Country, но его еще можно скачать

Издательство Take-Two Interactive начало активную борьбу с откровенными модификациями для своей недавней игры Mafia: The Old Country. Компания направила официальную DMCA-жалобу на популярный мод, который заменял модель главной героини Изабеллы на ее обнаженную версию, на портал для моддеров Nexus Mods. Администрация сайта, проверила легитимность запроса и сразу же удалила указанные файлы.
Стоит отметить, что портал Nexus Mods в целом не славится терпимостью к подобным модам, несмотря на формальное разрешение публиковать контент для взрослых. В последнее время платформа удаляет из свободного доступа все больше интересных фанатских работ. Возможно, это связано со сменой владельцев платформы или другими внутренними причинами, но тенденция налицо.
Несмотря на запрет со стороны издателя и удаление с Nexus, мод не исчез из интернета. Он по-прежнему доступен для загрузки прямо с нашего сайта:
Более того, у нас в файловом архиве можно найти даже расширенную версию этого мода с новыми, улучшенными текстурами:
Хотя издатели и пытаются контролировать контент, а специализированные площадки ужесточают правила и свободу, которая сделала их популярными, творчество пользователей не остановить. Игроки всегда находят способы поделиться своими творениями и сейчас самые интересные моды можно найти здесь.
Не понимаю, в чем вообще смысл модов на обнаженку? Хотите порнуху - оранжевый ютуб к вашим услугам
Нам ещё повезло, что только на обнажёнку. Они могли бы ещё накатывать моды на "волыны" для женщин, и тогда всем было бы хуже. Наверно. Ну, эстеты оценят. По крайне мере, фанаты Кайне будут ликовать.
В том же, в чём смысл твоего коммента - чтобы было.
Жесть какая )
Это Дарья Островская-блогерша наверное пожаловалась,ведь Изабелла на нее похожа)
Раньше надо было репу чесать, когда сами тащили всякую дрянь в неокрепшие мозги юных гей меров.
А чего только игры то? Надо ещё на все обнажённые статуи трусы натянуть и картины с обнажёнкой закрасить. Ишь ты, распоясались всякие художники, молодёжь развращают.
ох уж этти мододелы...
Оговорочка по Фрейду, или..?
Что такое разрабы, ущемились? 🤣🤣🤣 // Александр Дегтярёв
Да накой тот нексус продажный и АБВГДейны сдался когда есть gamebanana ?
Наивный издатель думает, что может запретить что-то в интернете? Пусть почитает про эффект Стрейзанд. Но Нексус, конечно, ожидаемо прогнулся. Являясь крупнейшим ресурсом с модами, ему проще так, чем по судам бегать из-за идиота-издателя.