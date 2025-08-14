ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 741 оценка

Take-Two запретила публиковать обнажающий мод для Изабеллы из Mafia: The Old Country, но его еще можно скачать

Gutsz Gutsz

Издательство Take-Two Interactive начало активную борьбу с откровенными модификациями для своей недавней игры Mafia: The Old Country. Компания направила официальную DMCA-жалобу на популярный мод, который заменял модель главной героини Изабеллы на ее обнаженную версию, на портал для моддеров Nexus Mods. Администрация сайта, проверила легитимность запроса и сразу же удалила указанные файлы.

Стоит отметить, что портал Nexus Mods в целом не славится терпимостью к подобным модам, несмотря на формальное разрешение публиковать контент для взрослых. В последнее время платформа удаляет из свободного доступа все больше интересных фанатских работ. Возможно, это связано со сменой владельцев платформы или другими внутренними причинами, но тенденция налицо.

Несмотря на запрет со стороны издателя и удаление с Nexus, мод не исчез из интернета. Он по-прежнему доступен для загрузки прямо с нашего сайта:

Mafia: The Old Country "Обнажённая Изабелла"

Более того, у нас в файловом архиве можно найти даже расширенную версию этого мода с новыми, улучшенными текстурами:

Mafia: The Old Country "Расширенные текстуры для голой Изабеллы"

Хотя издатели и пытаются контролировать контент, а специализированные площадки ужесточают правила и свободу, которая сделала их популярными, творчество пользователей не остановить. Игроки всегда находят способы поделиться своими творениями и сейчас самые интересные моды можно найти здесь.

Комментарии: 12
North235

Не понимаю, в чем вообще смысл модов на обнаженку? Хотите порнуху - оранжевый ютуб к вашим услугам

3
Makimah

Нам ещё повезло, что только на обнажёнку. Они могли бы ещё накатывать моды на "волыны" для женщин, и тогда всем было бы хуже. Наверно. Ну, эстеты оценят. По крайне мере, фанаты Кайне будут ликовать.

1
Gords

В том же, в чём смысл твоего коммента - чтобы было.

North235 Makimah
Они могли бы ещё накатывать моды на "волыны" для женщин

Жесть какая )

PuaJl4eJl

Это Дарья Островская-блогерша наверное пожаловалась,ведь Изабелла на нее похожа)

1
saiditsme

Раньше надо было репу чесать, когда сами тащили всякую дрянь в неокрепшие мозги юных гей меров.

Ganwor

А чего только игры то? Надо ещё на все обнажённые статуи трусы натянуть и картины с обнажёнкой закрасить. Ишь ты, распоясались всякие художники, молодёжь развращают.

1
нитгитлистер

ох уж этти мододелы...

Rey4rtRO
этти

Оговорочка по Фрейду, или..?

Пользователь ВКонтакте

Что такое разрабы, ущемились? 🤣🤣🤣 // Александр Дегтярёв

DezkQ

Да накой тот нексус продажный и АБВГДейны сдался когда есть gamebanana ?

Rey4rtRO

Наивный издатель думает, что может запретить что-то в интернете? Пусть почитает про эффект Стрейзанд. Но Нексус, конечно, ожидаемо прогнулся. Являясь крупнейшим ресурсом с модами, ему проще так, чем по судам бегать из-за идиота-издателя.