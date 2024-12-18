В Hangar 13 рассказали о том, почему решили перейти на Unreal Engine 5 в Mafia: The Old Country

У Алекса Кокса, геймдиректора предстоящей Mafia: The Old Country состоялось интервью с издание VGC, в котором разработчик рассказал о том, почему Hangar 13, впервые в серии, решила отказаться от Fusion Engine и перейти на новый движок - Unreal Engine 5.
По словам Кокса, они решили перейти на UE5 поскольку хотели получить сильное преображение в визуальном плане. В отличии от предыдущих игр, действие которых разворачивалось в оживленных городах, The Old Country обладает совершенно иной атмосферой:
В прошлых частях Mafia мы пытались передать суету и оживленность города. The Old Country обладает совершенно иной атмосферой. Мы хотели показать красоту пейзажей, и Unreal Engine 5 очень помог нам в этом.
Разработчики обещают, что игра будет выглядеть потрясающе, при этом в студии намерены сохранить ощущения от геймплея, которые были в предыдущих частях - The Old Country сохранит определенную преемственность с предыдущими играми.
Вероятно одной из причин так же было то, что Fusion Engine (Illusion Engine) создавался чешскими специалистами из студии 2K Czech (Illusion Softworks) - документация для него писалась на чешском языке. После того как франшиза перешла в руки Hangar 13, которая находится в США, скорее всего для студии стало настоящей проблемой найти специалистов, которые смогли бы поддерживать и улучшать Fusion Engine для будущих игр. Возможно, что переход на унифицированный Unreal Engine 5 был вызван, в том числе, этой проблемой.
Многие игроки в комментариях к первому трейлеру игры действительно отметили сильно возросшее визуальное качество игры после перехода на Unreal Engine 5, однако у пользователей данный движок преимущественно ассоциируется со статтерами и фризами - остается надеяться, что Hangar 13 сможет как следует оптимизировать игру и избежать данных проблем.
Релиз Mafia: The Old Country состоится летом 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
где-то в уголке уже плачут обладатели gtx1060 ))
Так они должны по логике плакать уже давно, щас бы на пентиуме сидеть и возмущаться, что игры не тянут)
видеокарте уже 8 лет... может быть пора менять?
Если бы технически это ещё было оправданно, то да, но большая часть проектов визуально выглядит хуже того же Batman AK 2015 года, которая отлично работала с PhysX на GTX 970, пусть и в 1080р. А сейчас пихают сомнительные фишки RT, вон в Cyberpunk 2077 до сих пор ГГ не отражается на поверхностях, а DLSS так вообще стал нормой.
Так DLSS увеличивает фпс же
Ну это бизнес, хочешь играть плати, не хочешь пройди мимо
Рыночек порешал, значит большая часть людей находит бабки каждые 2-3 года компы обновлять/покупать игры на 70 баксов и тд
Если бы не могли, у корпораций не было бы прибыли и они бы что то другое придумывали
Курильщики же как то находят постоянно деньги на сиги(хотя цены на те тоже растут), так и геймеры пусть ищут если хотят играть в новинки
Если игры скачивать на торрентах, то почему бы и не обновляться хотя бы раз в пять-семь лет? А вот если покупать игры за совсем немалые деньги, да ещё при этом и комп обновлять регулярно, то вот это уже не по-человечески. Потому что если разделить стоимость компьютера на игры, которые ты в промежутке между обновлениями купишь, то это совсем не хило так получится.
unreal engine худший движок!
просто игровые студии не хотят тратить деньги на разработку своего движка, вот и придумывают всякие отмазки. ещё они возможно боятся, что игра провалится в продажах и им не придётся платить комиссию Epic Games.
В общем Тим Суини-молодец!
почему худший то?
просто комп подороже берешь и все
да есть особые игры на анриал, типа сталкера, но там это особый случай, что даже на 4090 тормозило у некоторых
Нельзя просто так взять и сделать свой движок. Чтобы сделать движок, нужно 3-5 лет работы нескольких сотен человек, и не факт что нормально получится. И это неудобно при найме новых людей, им придется тратить много времени на изучение движка, вместо разработки игры // Дмитрий Зинченко
Смотря какая версия, 3 и 4 вполне, а с переходом на 5 картинка в большинстве случаев при этом все равно средняя, ну мб выше среднего, но суть в том, что никакого «вау» в плане графики там нет, те же эффекты местами откровенно слабые, что там «жрёт» столько ресурсов не ясно. Пока 5, это синоним фиговой производительности.
согласен на все 100500, движок ужасный и на нём ещё ничего толком нормально оптимизированного не вышло, статеррит всё как паскуда
Потому что игрокам придётся покупать дорогие железки.Теперь игры будут не только сами по себе дорогими, но и возможность поиграть в них
Все относительно, тем более никто не заставляет покупать 4080 или 4090
Берешь какую нибудь 3000 серию и в целом все должно тянуть
1080-1080ти потянут наверно если там не будет принудительного вулкана рт / dxr
Игры никогда и не были дешёвым развлечением, не считая железа, на те же физические издания, с учётом пары коллекционок, ещё лет 5 назад легко в год уходило 100-150к.
Игры как раз дешёвым развлечением считаются. Во времена кризисов народ начинает много играть, вместо дорогих гулянок и других развлечений)
Сосоле гейминг дешовый, купил железку за 500$ сиди 5-7 лет тыкай в кнопки, диски покупай, на авиту их носи. Худо бедно она их запускать будет всю дорогу. А они как-раз основной рынок. Но вытики лезут в высокие материи, им нада чтоб средне бюджетная карта, 6+ летней давности вот прям всё, вот прям со всеми фишками, ещё и в 2-4к тянула. Ещё и в нативе, без DLSS...
Frostbite неплохой даижок // Тимоха Добров
Брехня
Одним движением руки, отсекли 85% игроков со средним железом, молодцы, хороший выбор движка 😉😄
Хреновый из тебя статистик, меняй профессию
Как это зачем ?!!! Чтобы безбожно лагало, и жрало рессурсы как не в себя, при качестве картинки ничем не лучше других движков, а местами даже хуже. Распиаренный кусок мусора это уе5.
Я аж проснулся, от воя трактористов
Жаль,что сериал стал монополистом, а многие студии отказываются от своих движков. Хотя у мафии был хороший движок. Что ж. Ждемс
Чтобы побежали за 5080!Вот почему!
Unreal Engine 5 предлагает самую современную графику на сегодняшний день а не какую то средняковую графику с убитой оптимизацией требующую при этом видеокарту ничёсе какую.Хотите играть на Unreal Engine 5 обновите видеокарту и желательно чтоб она была с минимум 10g видеопамяти у вас просто нет другого выхода просто смеритесь.В 2025г и далее 8g видеопамяти это минималка просто впритык без какого либо запаса на будущее.Молитесь за Интел АРК В570 чтоб с её дровами всё было норм потому что эта будет единственная видеокарта с 10g видеопамяти и по адекватной цене)