В Hangar 13 рассказали о том, почему решили перейти на Unreal Engine 5 в Mafia: The Old Country

У Алекса Кокса, геймдиректора предстоящей Mafia: The Old Country состоялось интервью с издание VGC, в котором разработчик рассказал о том, почему Hangar 13, впервые в серии, решила отказаться от Fusion Engine и перейти на новый движок - Unreal Engine 5.

По словам Кокса, они решили перейти на UE5 поскольку хотели получить сильное преображение в визуальном плане. В отличии от предыдущих игр, действие которых разворачивалось в оживленных городах, The Old Country обладает совершенно иной атмосферой:

В прошлых частях Mafia мы пытались передать суету и оживленность города. The Old Country обладает совершенно иной атмосферой. Мы хотели показать красоту пейзажей, и Unreal Engine 5 очень помог нам в этом.

Разработчики обещают, что игра будет выглядеть потрясающе, при этом в студии намерены сохранить ощущения от геймплея, которые были в предыдущих частях - The Old Country сохранит определенную преемственность с предыдущими играми.

Вероятно одной из причин так же было то, что Fusion Engine (Illusion Engine) создавался чешскими специалистами из студии 2K Czech (Illusion Softworks) - документация для него писалась на чешском языке. После того как франшиза перешла в руки Hangar 13, которая находится в США, скорее всего для студии стало настоящей проблемой найти специалистов, которые смогли бы поддерживать и улучшать Fusion Engine для будущих игр. Возможно, что переход на унифицированный Unreal Engine 5 был вызван, в том числе, этой проблемой.

Многие игроки в комментариях к первому трейлеру игры действительно отметили сильно возросшее визуальное качество игры после перехода на Unreal Engine 5, однако у пользователей данный движок преимущественно ассоциируется со статтерами и фризами - остается надеяться, что Hangar 13 сможет как следует оптимизировать игру и избежать данных проблем.

Релиз Mafia: The Old Country состоится летом 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.