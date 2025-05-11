В Mafia: The Old Country появятся четыре персонажа, которые ранее уже были в серии

Недавно студия Hangar 13 представила новый геймплейный трейлер, скриншоты, а так же поделилась новыми подробностями о предстоящей Mafia: The Old Country:
Помимо этого, разработчики так же сообщили о том, что в Mafia: The Old Country игроки встретят четырех персонажей, которые ранее уже появлялись в серии. Кто именно это будет - разработчики отказались говорить чтобы не портить сюрприз игрокам.
Пользователи предполагают, что самыми вероятными кандидатами являются: Эннио Сальери, Фрэнк Колетти, а так же Марко и Серджио Морелло - ранее уже были слухи о том, что Эннио Сальери появится в игре. Кроме того, Mafia: Definitive Edition ближе всего расположена во временном промежутке к предстоящему приквелу.
Тем не менее, есть вероятность того, что разработчики решат показать кого-то из Mafia 2: известно, что Фрэнк Винчи и Лео Галанте в 1908-м году покинули Сицилию и отправились в Эмпайр-Бэй, что укладывается во время действия приквела. Лео Галанте, к слову, уже появлялся в качестве гостевого персонажа в одной из прошлых игр Hangar 13 - Mafia 3.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
там появится бенито мусолини
Не ну отличная игра будет, как первая часть, прошёл и забыл. Линейность это круто.
а где нелинейность?
которые ранее уже были в серии
Покажут как зачали долбодятлов джо и вито
Вот это, на скриншоте - это точно графика 2025 года? Может быть, 2010-го? Да и то, тогда лица лучше делали. На второй Масс Эффект посмотрите, хотя бы.
это ремейк первой мафии
А может и Вито?
На момент событий The Old Country, Вито ещё даже в планах не было. Он родился в 1925.
Вито если и будет, то в качестве ребенка. Он в Сицилии родился, но вся сознательная жизнь начиная с 7 лет прошла в Эмпайр Бей.
Скорее всего Сальери, Фрэнк, Морелло и Галанте. Все остальные были детьми
на момент 1905.
Отца Джо который тоже в сделку не вошел?
Джо Байден вроде там будет!
Галанте в 3й части за уши притянули также как и Вито . Ох молодые версии будут по любому
Не понятно зачем они отказались от своего движка, 1 ремейк мафии можно сказать считается эталоном, там даже есть упрощенное отражения, где не нужен ни какой рт, одним словом дурни.
Я думаю, что это Лео Галанте, дон Пеппоне, Серджо Морелло и Эннио Сальери