В Mafia: The Old Country появятся четыре персонажа, которые ранее уже были в серии

Недавно студия Hangar 13 представила новый геймплейный трейлер, скриншоты, а так же поделилась новыми подробностями о предстоящей Mafia: The Old Country:

Помимо этого, разработчики так же сообщили о том, что в Mafia: The Old Country игроки встретят четырех персонажей, которые ранее уже появлялись в серии. Кто именно это будет - разработчики отказались говорить чтобы не портить сюрприз игрокам.

Пользователи предполагают, что самыми вероятными кандидатами являются: Эннио Сальери, Фрэнк Колетти, а так же Марко и Серджио Морелло - ранее уже были слухи о том, что Эннио Сальери появится в игре. Кроме того, Mafia: Definitive Edition ближе всего расположена во временном промежутке к предстоящему приквелу.

Тем не менее, есть вероятность того, что разработчики решат показать кого-то из Mafia 2: известно, что Фрэнк Винчи и Лео Галанте в 1908-м году покинули Сицилию и отправились в Эмпайр-Бэй, что укладывается во время действия приквела. Лео Галанте, к слову, уже появлялся в качестве гостевого персонажа в одной из прошлых игр Hangar 13 - Mafia 3.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.