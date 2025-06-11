В новом дневнике разработчиков Mafia: The Old Country рассказано о "встрече искусства с технологиями"

С каждым днем все ближе и ближе релиз Mafia: The Old Country, и чтобы скрасить ожидание, студия Hangar 13 публикует дневники разработчиков «Breaking Omertà», касающиеся новой главы мафиозной серии.

В новом эпизоде под названием «Искусство встречается с технологией» рассказывается об использовании новых инструментов для создания графики, позволяющих оживить Сицилию начала XX века, а также о том, как тщательно надо было прорабатывать детали, чтобы погрузить игроков в приключение.

Как и первые две части серии, The Old Country будет представлять собой экшен с линейным развитием сюжета, хотя за пределами основных миссий можно будет свободно исследовать улицы вымышленного города Сан-Селесте. В игре, разумеется, будут и рукопашные схватки, и напряженные перестрелки с использованием оружия того времени, как-то пистолеты и самозарядные дробовики. Локализация своеобразна: игра будет озвучена на сицилийском диалекте, чтобы обеспечить максимально аутентичный опыт.

Mafia: The Old Country будет доступна с 8 августа на PS5, Xbox Series X|S и PC. Игра перенесет нас в Сицилию 1920-х годов и расскажет историю Энцо Фавары, молодого человека, который вступает в ряды мафиозной семьи Торризи, повествуя о его преступных подвигах и восхождении к власти на фоне насилия, интриг и предательства.