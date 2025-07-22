В новом геймплейном трейлере Mafia: The Old Country показали улицу Сан-Челесте из Mafia 2

Сегодня студия Hangar 13 представила новый геймплейный трейлер, который посвящён предстоящей Mafia: The Old Country.

Внимательные пользователи уже заметили одну крайне интересную локацию, которую игрок сможет посетить на Сицилии в The Old Country - это улица в городе Сан-Челесте, стартовая локация из Mafia 2 в главе "Историческая родина". Заметно, что графика и детализация локации возросли, некоторые детали зданий отличаются, но в них все равно отчётливо прослеживается знакомая улица.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.