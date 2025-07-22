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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 454 оценки

В новом геймплейном трейлере Mafia: The Old Country показали улицу Сан-Челесте из Mafia 2

AceTheKing AceTheKing

Сегодня студия Hangar 13 представила новый геймплейный трейлер, который посвящён предстоящей Mafia: The Old Country.

Внимательные пользователи уже заметили одну крайне интересную локацию, которую игрок сможет посетить на Сицилии в The Old Country - это улица в городе Сан-Челесте, стартовая локация из Mafia 2 в главе "Историческая родина". Заметно, что графика и детализация локации возросли, некоторые детали зданий отличаются, но в них все равно отчётливо прослеживается знакомая улица.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

22
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
GrandPercibald

Как они хотят фанатов в эту каловую трешатину затащить, а в итоге обмажутся этим коричневым творением, школьные позеры капрофаги самых низов, как было это с тройкой

18
MagnanimousCecil

С чего такие выводы?

5
Константин335 MagnanimousCecil

Это тролль обычный, в каждую тему заходит по этой игре и пишет свой бред, видимо забайтить хочет фанатов Мафии

8
GrandPercibald MagnanimousCecil

Ну при выходе тройки, я видел как они с остервенением пожирали эту каловую массу 3 и бросались на людей как бешанные собаки если это критиковали

7
Константин335

Круто, значит будут отсылки на прошлые части. Быстрее бы уже 8 августа что бы поиграть в эту игру

8
kazak119

согласен не хватает сейчас что-нибудь такого)

2
Ely Maze

какие отсылки если игра приквел к 2 и даже 1 части

3
Константин335 Ely Maze

То есть эта локация не отсылка ко второй части. Думаю еще будет что нибудь подобное, узнаем как выйдет игра уже

1
Комментарий удален
Jesse Faden

Нет, а зачем ругаться на сайте или кого-то поливать грязью, что кстати тут очень распространено

1