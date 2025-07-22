В новом геймплейном трейлере Mafia: The Old Country показали улицу Сан-Челесте из Mafia 2

Сегодня студия Hangar 13 представила новый геймплейный трейлер, который посвящён предстоящей Mafia: The Old Country.
Внимательные пользователи уже заметили одну крайне интересную локацию, которую игрок сможет посетить на Сицилии в The Old Country - это улица в городе Сан-Челесте, стартовая локация из Mafia 2 в главе "Историческая родина". Заметно, что графика и детализация локации возросли, некоторые детали зданий отличаются, но в них все равно отчётливо прослеживается знакомая улица.
Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Как они хотят фанатов в эту каловую трешатину затащить, а в итоге обмажутся этим коричневым творением, школьные позеры капрофаги самых низов, как было это с тройкой
С чего такие выводы?
Это тролль обычный, в каждую тему заходит по этой игре и пишет свой бред, видимо забайтить хочет фанатов Мафии
Ну при выходе тройки, я видел как они с остервенением пожирали эту каловую массу 3 и бросались на людей как бешанные собаки если это критиковали
Круто, значит будут отсылки на прошлые части. Быстрее бы уже 8 августа что бы поиграть в эту игру
согласен не хватает сейчас что-нибудь такого)
какие отсылки если игра приквел к 2 и даже 1 части
То есть эта локация не отсылка ко второй части. Думаю еще будет что нибудь подобное, узнаем как выйдет игра уже
Нет, а зачем ругаться на сайте или кого-то поливать грязью, что кстати тут очень распространено