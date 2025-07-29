В новом трейлере Mafia: The Old Country показана боевая система

Hangar 13 делает всю свою маркетинговую кампанию Mafia: The Old Country настолько простой, насколько это возможно: выходящая в следующем месяце гангстерская игра - это старая школа с минимум отвлекающих факторов. Как и в ранних играх серии Uncharted, ее боевая система кажется очень простой, что видно из нового трейлера, в котором демонстрируются особенности боевой системы новой Mafia, отснятые при помощи PS5 Pro..

В перестрелках применяется механика укрытия, а в драках на ножах - QTE, что очень напоминает старые экшены. В пользу этого подхода говорит и то, что игра полностью линейна, а не включает в себя открытый мир из прошлых частей Mafia.

Кроме того, в игре есть что-то от поединка с Рэйфом в Uncharted 4, где Нейт сражается с главным злодеем при помощи ножа, применяя различные приемы и удары. Также в игре есть гранаты и прочие взрывчатые вещества для нанесения урона.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа ПК, PS5 та Xbox Series.