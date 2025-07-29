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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 461 оценка

В новом трейлере Mafia: The Old Country показана боевая система

Gruz_ Gruz_

Hangar 13 делает всю свою маркетинговую кампанию Mafia: The Old Country настолько простой, насколько это возможно: выходящая в следующем месяце гангстерская игра - это старая школа с минимум отвлекающих факторов. Как и в ранних играх серии Uncharted, ее боевая система кажется очень простой, что видно из нового трейлера, в котором демонстрируются особенности боевой системы новой Mafia, отснятые при помощи PS5 Pro..

В перестрелках применяется механика укрытия, а в драках на ножах - QTE, что очень напоминает старые экшены. В пользу этого подхода говорит и то, что игра полностью линейна, а не включает в себя открытый мир из прошлых частей Mafia.

Кроме того, в игре есть что-то от поединка с Рэйфом в Uncharted 4, где Нейт сражается с главным злодеем при помощи ножа, применяя различные приемы и удары. Также в игре есть гранаты и прочие взрывчатые вещества для нанесения урона.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа ПК, PS5 та Xbox Series.

40
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Janekste

Весьма впечатляет. Наконец-то рукопашные драки сделали интересными, а то в старых мафиях, если кто помнит, рукопашка была отстоем(хорошо, что её было мало, в основном всё решалось в шикарных перестрелках). А тут в новой мафии аж целую механику боя на ножаж запилили. Молодцы разработчики. Впечатляет!

25
pyw

Пока игра вообще не впечетляет. Анимации деревянными кажутся, неестественными

19
Walkan90

Вот вообще не тянет ее даже сторрентить и пройти. Не впечатляет совершенно.

18
Summor Ner

Аналогично. Я разве что игрофильм гляну на ютубе. На что-то большее меня не хватит.

2
WerGC

согласен,с очень большой болью

1
Summor Ner

Лучше бы и дальше пилили Мафию на движке, что был задействован в ремейке первой Мафии. А то, что я вижу сейчас, скорее курам на смех, не более того.

12
Antoxanotdance

тоже есть такое ощущение, я лучше ремейк первой пройду или вторую снова, не туда они свернули, неужели мало семей или героев во времена первой и второй мафии

6
211186

Поэтому она и стоит 50 баксов, а по факту ей цена не больше 20. Там сюжет на 6 часов сказали уже

9
Никита Дроздоvv

Сюжет на 6 часов? Пруфы представьте пожалуйста

брaтанчик

Может, я и зажрался, но игра совершенно не цепляет. Нет ощущения, что прям "жду!" Хотя, честно говоря, в последнее время игр, которые я действительно жду, — очень мало.

7
Misha Mi

Это тяжело даже Мафией назвать.. Скорей коридорно, линейный экшен.

7
QuickUqbar

Стрельба устаревшая. Вобще импакт не чувствуется.
Хуета.

7
WerGC

с такими показами они все предзаказы растеряют,все ужасно убого

6
PuaJl4eJl

Ладно ждем,посмотрим что это за поделка,покупать естественно точно не буду,но поиграю конечно)

4
Никита Дроздоvv

Интересно, а как ты поиграешь, не покупая игру? Активацию что ли купишь? 🤔

SIGMABOYEAH

на ютубе ты поиграешь только xD

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