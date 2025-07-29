В новом трейлере Mafia: The Old Country показана боевая система

Hangar 13 делает всю свою маркетинговую кампанию Mafia: The Old Country настолько простой, насколько это возможно: выходящая в следующем месяце гангстерская игра - это старая школа с минимум отвлекающих факторов. Как и в ранних играх серии Uncharted, ее боевая система кажется очень простой, что видно из нового трейлера, в котором демонстрируются особенности боевой системы новой Mafia, отснятые при помощи PS5 Pro..
В перестрелках применяется механика укрытия, а в драках на ножах - QTE, что очень напоминает старые экшены. В пользу этого подхода говорит и то, что игра полностью линейна, а не включает в себя открытый мир из прошлых частей Mafia.
Кроме того, в игре есть что-то от поединка с Рэйфом в Uncharted 4, где Нейт сражается с главным злодеем при помощи ножа, применяя различные приемы и удары. Также в игре есть гранаты и прочие взрывчатые вещества для нанесения урона.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа ПК, PS5 та Xbox Series.
Весьма впечатляет. Наконец-то рукопашные драки сделали интересными, а то в старых мафиях, если кто помнит, рукопашка была отстоем(хорошо, что её было мало, в основном всё решалось в шикарных перестрелках). А тут в новой мафии аж целую механику боя на ножаж запилили. Молодцы разработчики. Впечатляет!
Пока игра вообще не впечетляет. Анимации деревянными кажутся, неестественными
Вот вообще не тянет ее даже сторрентить и пройти. Не впечатляет совершенно.
Аналогично. Я разве что игрофильм гляну на ютубе. На что-то большее меня не хватит.
согласен,с очень большой болью
Лучше бы и дальше пилили Мафию на движке, что был задействован в ремейке первой Мафии. А то, что я вижу сейчас, скорее курам на смех, не более того.
тоже есть такое ощущение, я лучше ремейк первой пройду или вторую снова, не туда они свернули, неужели мало семей или героев во времена первой и второй мафии
Поэтому она и стоит 50 баксов, а по факту ей цена не больше 20. Там сюжет на 6 часов сказали уже
Сюжет на 6 часов? Пруфы представьте пожалуйста
Может, я и зажрался, но игра совершенно не цепляет. Нет ощущения, что прям "жду!" Хотя, честно говоря, в последнее время игр, которые я действительно жду, — очень мало.
Это тяжело даже Мафией назвать.. Скорей коридорно, линейный экшен.
Стрельба устаревшая. Вобще импакт не чувствуется.
Хуета.
с такими показами они все предзаказы растеряют,все ужасно убого
Ладно ждем,посмотрим что это за поделка,покупать естественно точно не буду,но поиграю конечно)
Интересно, а как ты поиграешь, не покупая игру? Активацию что ли купишь? 🤔
на ютубе ты поиграешь только xD