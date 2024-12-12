В сети появился короткий отрывок из трейлера Mafia: The Old Country, раскрывающий дату выхода - лето 2025 года

Журналист Том Хендерсон заметил утечку короткого отрывка из трейлера грядущей игры Mafia: The Old Country. Видео, по словам автора ролика, было случайно было загружено на YouTube как реклама.

Согласно утечке, игра выйдет летом 2025 года и будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Полноценный трейлер обещают показать в ночь на 13 декабря на церемонии The Game Awards 2024, где разработчики официально подтвердили свое участие.

До официальной демонстрации остается совсем немного времени, и ожидания поклонников только растут. Будет ли игра соответствовать их высоким требованиям, узнаем совсем скоро.