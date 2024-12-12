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Mafia: The Old Country Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 247 оценок

В сети появился короткий отрывок из трейлера Mafia: The Old Country, раскрывающий дату выхода - лето 2025 года

butcher69
Новости

Журналист Том Хендерсон заметил утечку короткого отрывка из трейлера грядущей игры Mafia: The Old Country. Видео, по словам автора ролика, было случайно было загружено на YouTube как реклама.

Согласно утечке, игра выйдет летом 2025 года и будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Полноценный трейлер обещают показать в ночь на 13 декабря на церемонии The Game Awards 2024, где разработчики официально подтвердили свое участие.

До официальной демонстрации остается совсем немного времени, и ожидания поклонников только растут. Будет ли игра соответствовать их высоким требованиям, узнаем совсем скоро.

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20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
MRTeckOne

Надеюсь, верю, не облажаются как с мафией 3🙏

4
MXRGUEL

UNCHARTED+RDR= Mafia: The Old Country ?

2
Уральский чекист

Что то не понятное будет, предчувствую что то бредовое))

2
DmitriyKats

Железная логика...

0
Бэтмен из Блавикена

Судя по всему, из Мафии не стали делать РДР и ГТА - это радует. Хочется сюжетную историю всё-таки.

1
My life is a game

Молодой Сальери похоже все таки будет ГГ

Странно что летом вообще, обычно лето тухлое на релизы всегда

0
legolaz318

Осенью или зимой им невыгодно, потому что GTA 6 уже будет, вот и выбрали лето.

-1
My life is a game legolaz318

А ну да, логично
Интересно что по ценнику будет
Вроде мафия серия мне нравится, хочется поддержать, плюс хз ставят они денуво или нет на свои игры

0
МегаХрен legolaz318

Откуда у тебя такие сведения??? Или так, от балды написал?

0
My life is a game МегаХрен

Так Роки сами сказала что осень 2026 года выход ГТА 6 же

0
ZNGRU
0
Саня Цукино Усаги

Пока смотрел, было ощущение, будто это либо Battlefield 1, либо RDR2, либо Индиана Джонс какой-то

0
Саня Цукино Усаги

Похоже, в игре всё-таки будет автомобиль (см. правый угол). Возможно это будет единственный управляемый автомобиль

0
North235

Ну, дата выхода еще ничего не значит, её могут и перенести, а вот игровой процесс показанный в трейлере прям заинтриговал...

0
itzendixog

Годнота будет

-2
Никита Дроздоvv

RDR 3?

-2
Frost_47

После унылой 3 части и проходного ремейка 1 части от этой студии кто-то ждёт новую часть?

-3
My life is a game

3 часть средняя
ремейк топчик, особенно если ты в оригинал не играл

я жду новую часть, куплю наверное даже если не будет денуво, посмотреть геймплейные ролики надо

0
PersonalBarnabas

Сальери, годная боевая впервые в серии. Выглядит сочно даже по этому сливу, ждёт полноценный 👌

-7
Саня Цукино Усаги

Не знаю как ты сделал вывод о годной боёвке по набору катсцен

2