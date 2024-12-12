В сети появился короткий отрывок из трейлера Mafia: The Old Country, раскрывающий дату выхода - лето 2025 года

Журналист Том Хендерсон заметил утечку короткого отрывка из трейлера грядущей игры Mafia: The Old Country. Видео, по словам автора ролика, было случайно было загружено на YouTube как реклама.
Согласно утечке, игра выйдет летом 2025 года и будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Полноценный трейлер обещают показать в ночь на 13 декабря на церемонии The Game Awards 2024, где разработчики официально подтвердили свое участие.
До официальной демонстрации остается совсем немного времени, и ожидания поклонников только растут. Будет ли игра соответствовать их высоким требованиям, узнаем совсем скоро.
Надеюсь, верю, не облажаются как с мафией 3🙏
UNCHARTED+RDR= Mafia: The Old Country ?
Что то не понятное будет, предчувствую что то бредовое))
Железная логика...
Судя по всему, из Мафии не стали делать РДР и ГТА - это радует. Хочется сюжетную историю всё-таки.
Молодой Сальери похоже все таки будет ГГ
Странно что летом вообще, обычно лето тухлое на релизы всегда
Осенью или зимой им невыгодно, потому что GTA 6 уже будет, вот и выбрали лето.
А ну да, логично
Интересно что по ценнику будет
Вроде мафия серия мне нравится, хочется поддержать, плюс хз ставят они денуво или нет на свои игры
Откуда у тебя такие сведения??? Или так, от балды написал?
Так Роки сами сказала что осень 2026 года выход ГТА 6 же
Пока смотрел, было ощущение, будто это либо Battlefield 1, либо RDR2, либо Индиана Джонс какой-то
Похоже, в игре всё-таки будет автомобиль (см. правый угол). Возможно это будет единственный управляемый автомобиль
Ну, дата выхода еще ничего не значит, её могут и перенести, а вот игровой процесс показанный в трейлере прям заинтриговал...
Годнота будет
RDR 3?
После унылой 3 части и проходного ремейка 1 части от этой студии кто-то ждёт новую часть?
3 часть средняя
ремейк топчик, особенно если ты в оригинал не играл
я жду новую часть, куплю наверное даже если не будет денуво, посмотреть геймплейные ролики надо
Сальери, годная боевая впервые в серии. Выглядит сочно даже по этому сливу, ждёт полноценный 👌
Не знаю как ты сделал вывод о годной боёвке по набору катсцен