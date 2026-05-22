Voices38 наносит свой следующий удар по Denuvo. На этот раз защита рассыпалась в Mafia: The Old Country

Voices38 взломал очередную игру из 2025 года, выпустив свою версию "классического" крака для супер защиты Denuvo в Mafia: The Old Country. Ранее уже существовал способ обхода защиты Denuvo с использованием гипервизора, однако он требовал от пользователей выполнения ряда технических манипуляций с системой, что устраивало далеко не всех.

Четвёртая часть серии Mafia переносит игроков на Сицилию начала XX века, где история Энцо Фавары раскрывает становление организованной преступности. Это экшен от третьего лица с упором на рукопашные бои, перестрелки и стелс, с учётом реалий эпохи. Игрокам предстоит исследовать атмосферный мир с катакомбами, особняками и медленным транспортом того времени.