Voices38 наносит свой следующий удар по Denuvo. На этот раз защита рассыпалась в Mafia: The Old Country

Voices38 взломал очередную игру из 2025 года, выпустив свою версию "классического" крака для супер защиты Denuvo в Mafia: The Old Country. Ранее уже существовал способ обхода защиты Denuvo с использованием гипервизора, однако он требовал от пользователей выполнения ряда технических манипуляций с системой, что устраивало далеко не всех.
Четвёртая часть серии Mafia переносит игроков на Сицилию начала XX века, где история Энцо Фавары раскрывает становление организованной преступности. Это экшен от третьего лица с упором на рукопашные бои, перестрелки и стелс, с учётом реалий эпохи. Игрокам предстоит исследовать атмосферный мир с катакомбами, особняками и медленным транспортом того времени.
Игра максимально шикарная. Рекомендую всем кто устал от бесконечных открытых миров с 100+ заданий которые похожи больше на работу чем на квесты. Тут просто отличный сюжет с отличными персонажами и диалогами + адекватный геймплей без всякого гринда на 200 часов.
Пройдена Mafia: The Old Country.
