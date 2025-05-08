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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 362 оценки

Жестокие будни начинающего сицилийского мафиози в геймплейном трейлере Mafia: The Old Country

butcher69 butcher69

2K и Hangar 13 вновь продемонстрировали Mafia: The Old Country — новую игру в культовой франшизе Mafia, релиз которой состоится 8 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, NVIDIA GeForce NOW). Уже сейчас доступен предзаказ, а геймеры могут ознакомиться с первым геймплейным трейлером и видеороликом «Breaking Omerta» от разработчиков. Также команда Hangar 13 выступит на PAX East с презентацией проекта.

Создатели Mafia: The Old Country случайно раскрыли дату релиза

Mafia: The Old Country — это линейный сюжетный экшен, созданный на движке Unreal Engine 5. Игра переносит нас в Сицилию начала XX века — в самую колыбель мафии. Главный герой — Энцо Фавара, молодой сицилиец, вступающий в преступную семью дона Торризи. Через жестокие испытания, борьбу за честь и верность кодексу мафии он поднимается по криминальной лестнице.

«Мы создали суровую, приземлённую и эмоциональную историю, наполненную аутентичной атмосферой эпохи», — говорит Ник Бейнс, президент Hangar 13. Разработчики обещают насыщенный сюжет, рукопашные и огнестрельные схватки, путешествия на транспорте начала XX века, включая верховую езду, и незабываемые декорации Сицилии, воссозданной с невероятной детализацией.

Mafia: The Old Country станет первым проектом серии, выполненным на Unreal Engine 5, что должно обеспечить графику нового поколения и высокий уровень интерактивности. Особое внимание уделено достоверности эпохи: от архитектуры и костюмов до оружия и транспорта.

Игра выйдет в двух изданиях. Standard Edition ($49,99) включает полную версию игры. Deluxe Edition ($59,99) добавляет два тематических пака — Padrino Pack и Gatto Nero Pack, включающие уникальное оружие, транспорт, облики, аксессуары, оригинальный саундтрек и артбук.

Кроме того, все оформившие предзаказ получат бонусный Soldato Pack, включающий эксклюзивную экипировку, лошадь, оружие и шарм.

Президент 2K Дэвид Исмаилер подчеркнул важность выпуска компактных, но насыщенных сюжетных игр: «Игрокам нужны яркие истории, которые не требуют сотен часов. Mafia: The Old Country — именно такой проект».

73
154
Комментарии: 154
Ваш комментарий
Гамер132

А это точно мафия? Чё то больше на Индиану похоже или на рдр

26
Lelik_mc_kawai

или на анчартед

11
barabear

Вот и у меня первое впечатление такое же, какой-то Инди получился, а не мафия...

3
ivan pron

плохо чтоли? хорошо.

Очередной мертвый опенворлд большинству игорьков не нужон.

simiola

просто раньше локации 90% были в городе, здесь же иначеПросто

Лев Макридичев

А причём тут мафия вообще)))))))))))

21
DmitriyKats

Это буквально игра про зарождение той мафии, которая нам известна в мировой истории.

14
borsic

Ну это Сицилия и оттуда вся эта штука с мафией пошла и перетекла с этими итальянскими эмигрантами в Америку.

7
Лев Макридичев DmitriyKats

Какое ещё зарождение мафии? Я тебе про серию игр

1
Лев Макридичев borsic

Ёмаё... Я по твоему кто? Д..ёб и не знаю такие общеизвестные вещи? Только дураку непонятно что я про игры говорю

simiola Лев Макридичев

А что не так? Типа локация не в городе? А где написано, что игры серии мафия должны быть исключительно в городе??

1
SERGEY-SP

Физика машин и стрельба отстой полный!Пушки не чувствуються!Машины тоже как по маслу едут в траве!

14
Ded Chelyabinsk

Машины 10-х годов летают как спортивные современные

1
SERGEY-SP Ded Chelyabinsk

))))))

Никита Дроздоvv

Сейчас, бы смотря ролик, говорить про что Пушки не чувствуются. Мда.

3
Punisher1

Ты чë играл уже?

SERGEY-SP Никита Дроздоvv

Ну если ты слепой и не шаришь за такие вещи то да !Не поймёшь!Не видно что он с револьвера как с хлопушки стреляет!Не импакта не отдачи не веса!В ту же тлоу пойграй или посмотри видео поймёшь о чём я!

kotasha

Эта не мафия эта что та на уровне RDR, опять все перепутали, там ещё 5 анриал чую попа будет особенно в играх с открытыми мирами.

12
borov gmail

это даже не рдр, это хуже

8
kotasha borov gmail

Эта точно не та мафия которую мы ждали.

9
Uilenspiegel borov gmail

Если в игре не будет охоты и собирательства всякого дерьма значит лучше.

Punisher1 kotasha

А чего ты ждал?

MRTeckOne

Дробаш висит в воздухе...

9
enigmahas

Это такая концепция у всех разрабов. Во всех играх оружие тупо клеится к спине, магнитом.

borov gmail

Что за анимации.. почему это похоже на рдр 1

8
Stinger_Max

в рдр 1 плавнее анимации

SULIK 712

мне кажется неудачный сеттинг они выбрали, нужен ремейк 2ой части , только с увеличением карты и наполнением активностей

8
BloomingVysor

2я часть и так неплохо выглядит, ремастер уж точно.

SULIK 712 BloomingVysor

неплохо и оригинал выглядел для своего времени, но ей не помешал бы ремейк как они сделали крутой ремейк 1ой части

Константин335

Мафии не идет открытость мира и тем более всякие активности. Уже сделали такое в Мафии 3, и что из этого вышло? Мафия это в первую очередь игра про интересный и кинематографичный сюжет, как в первой части и второй

SULIK 712 Константин335

во2 части открытый мир, в ремейке первой части тоже И все отлично там играется. Никто не говорит что он должен быть как в скайриме или ведьмаке. Просто проработанный и насыщенный городок

Uilenspiegel

Вторая ссаньë, которое недалеко ушло от тройки.

3
My life is a game

как вам трейлер?будете покупать?обычную?делюкс?пиратить?

выглядит пока вроде норм, но что то отталкивает
не могу понять что + цена какая то дешевая что ли
стандарт 70 баксов обычно, а тут 50

нам то конечно круто, но как будто подвох есть

6
kohopeyka

я заметил что в этой игре очень странное расположение камеры, обычно же геймплейный трейлер подразумевает собой то, что будет происходить в игре? я не думаю что камера так же будет плавать и скакать в разные стороны во время игры

1
My life is a game kohopeyka

да есть что то такое
трейлер вау эффекта не произвел

1
Константин335

Я обязательно куплю, Мафия одна из любимых игровых серий для меня. Трейлер очень понравился

2
My life is a game Константин335

не показалось как будто дерганные анимации что ли

1
Константин335 My life is a game

Ну я не знаю, может быть, но я могу простить это любимой серии. Но мне кажется в геймплее такого не будет, просто трейлер так сделали. И еще я сейчас увидел в стиме что она будет полностью на русском языке, даже озвучка. Значит точно обязательно буду брать

1
Константин335

Ого, как круто. То Рокстар удивили своим офигенным трейлером, теперь эти. Нас ждут 2 крутых года в игровой индустрии, в этом году отличная Мафия, а в следующем ГТА 6

6
Artur 81

что в ней отличногО?

1
Константин335 Artur 81

Я думаю будет интересный сюжет, и хороший геймплей. Ну они показали свои способности в ремейке первой части. Думаю в новой части тоже справятся, тем более они учли ошибки 3 части с ее открытым миром

Ded Chelyabinsk

Это какой-то Индиана Джонс! Да и вообще в названии нет Mafia-4.

5
Night Driving Avenger

Дак это приквел всей серии, нафиг ей цифра 4 в названии

LordAscarot

Жаль, не доступно к покупке, подожду в зеленом магазине

4
Ruslan09727

Там Denuvo, так что вряд-ли дождётесь, если конечно EMPRESS не вернётся...

1
KPAHbl4 Ruslan09727

ну как бы обычно к моменту пока все патчи выйдут, озвучка, оптимизацию дорпилят и тд. то и денуву уберут или уже и скидки большие будут))

kotasha Ruslan09727

Через год уберут, надеюсь эта не до мафия провалиться, выглядит как дешёвое кинцо.

1
luVol

Мифия и мафия 2 игры действительно были про мафию. Мафия 3 и это что-то непонятное, но атмосферы нету этих игр и просто не видишь. Может не стоило данную игру называть мафия, но как и 3 часть?

4
Grognac

на самом деле это именно мафия..это КОЗА НОСТРА сынок

1
Ded Chelyabinsk

В него полицейский выстрелил в упор, а ему хоть бы что 😱😥

3
BloomingVysor

Вродь неплохо, если защиты не будет возьму

3
Zick211

Жесткие требование, в рекомендованные 3080 ti = 4070 super считай))

1
BloomingVysor Zick211

Как по мне норм, это скорее всего в нативном разрешении и без генераций кадров. Возможно с элементами рти

Zick211 BloomingVysor

Главное не обосраться с оптимизацией, а то и 5090 с генерацией не потянет даже.

BloomingVysor Zick211

На релизе увидим, но системки не плохие!

Zick211

Интересно, они в минималках ставили 1080р на средней графике. Такое редко увидишь))

Night Driving Avenger

Выглядит отлично, лично мне больше ГТА понравилось! Hangar 13, не подведите

3
Палыч Роков

выглядит классно, проблема только в том что игра на всратом анриле 5, соответственно статеррфест и 0 оптимизации

3
6363

Жду и круто, что будет полная локализация.

3
KPAHbl4

а где ты увидел что будет полная локализация?

NatanieLzZ KPAHbl4
Никита Дроздоvv

Блин, трейлер огонище просто!!!! Я в восторге!!! Трейлер Гта 6 просто отдыхает! Нет, и у Гта 6 хорош, но этот трейлер прям имбовище!!!

3
My life is a game

за делюкс
Mafia: The Old Country Deluxe Edition позволит вам окунуться в преступный мир Сицилии в истинном стиле «Cosa Nostra» с множеством бонусных предметов для вашей коллекции.

В Deluxe Edition входит:

• Полная игра

• Набор Padrino

     - Дробовик Lupara Speciale

     - Пистолет Vendetti Speciale

     - Талисман Immortale

     - Одежда Padrino

     - Нож Stiletto Speciale

     - Лимузин Eckhart Speciale

     - Лошадь и аксессуары Cosimo

• Набор Gatto Nero

     - Пистолет Bodeo Nero

     - Талисман Velocità

     - Одежда Gatto Nero

     - Гоночная машина Carozella Nero

• Бонусные материалы

     - Цифровой артбук

     - Оригинальная музыка

2
Человек-Анекдот

мда, одна косметика

1
My life is a game Человек-Анекдот

а разница между делюксом и обычной большая

kotasha

Опять ты тут враждебную валюту форсишь.

Человек-Анекдот My life is a game

1к с чем то

My life is a game kotasha

какую?

2
Jarvis666

По моему опять какие - то фантазии по поводу мафии, но реальной мафии

2
X_O_MAX_O_X

Глядя на новые ролики становится понятно почему такой ценник 😁

2
kotasha

Игра похоже не AAA, 50 бачей уже говорит что то тут не то, переиздания мафии стоила 40$ а тут новая игра.

X_O_MAX_O_X kotasha

Вот-вот)

North235

Вот не знаю мафия или не мафия, как тут в комментах пишут, но трейлер прям максимально стильный! Даже ГТА6 меньше впечатлил, чем этот.

2
Uilenspiegel

Ну здесь хотя бы на игру похоже, да и игр в подобном сеттинге не так и много. Это вам не симулятор охотника и яиц лошади.

2
Punisher1

Не так много из нет вообще в этом сеттинге

Газман Олегов

Больше похоже на Uncharted

2
Grognac

Это Шедевр

2
hamshut

Ну явно получше выглядит, чем отвратная Мафия 3)

1
Axel Denisenko

Выглядит круто! Ценник отличный! Если игра предоставит мне 12-20 часов увлекательной истории и геймплея, то будет вообще улёт.

Жду.

1
hooch211

не будет итальянской озвучки? facepalm

СССР2

На конях скакать, это уже не Мафия. Напомню, первая часть 2002 года создавалась как симулятор старинных машин. Но потом начали прописывать миссии между поездками.

1
Ded Chelyabinsk

Там ещё и симулятор

Ded Chelyabinsk Ded Chelyabinsk

оружия

Rio17

«Мафия» — одна из самых любимых игр. 🎮 С удовольствием поиграл бы.

1
Ded Chelyabinsk

Первую Мафию прошёл десятки раз

Вторую Мафию пару раз

Третью Мафию удалил через час игры

Эту даже и не куплю, не скачаю.

1
Ded Chelyabinsk

Ремейк первой Мафии тоже удалил через час игры, это извращение полное ублюдство.

3
Janekste

Судя по трейлеру, весьма вероятно, что игра будет очень крутой. Но меня не покидает ощущение, как будто бы я смотрю какой-то вестерн о диком западе, а не новую мафию. Разрабы пытаются сделать свою версию RDR или что? Чувства пока смешанные, но выглядит игра круто - факт! Точка.

1
vvvjust

>Mafia: The Old Country — это линейный сюжетный экшен, созданный на движке Unreal Engine 5

Ну вы поняли

BloomingVysor

То есть без открытого мира?

Artur 81 BloomingVysor

да!будет тупая коридорная стрелялка(((

BloomingVysor Artur 81

Ну это да, огорчает

Константин335 Artur 81

Так это наоборот не минус, а плюс. Мафии не идет открытость, 3 часть это уже доказала. А потом Hangar 13 выпустили коридорый ремейк первой части, и он у них вышел замечательным. Да и вообще первая часть и вторая были коридорными можно сказать

My life is a game Константин335

разве он был коридором?был мир открытый,просто слабенький очень
нет?

Sam_FisherPG

Выглядит красиво, но на мафию это уже не похоже.

Константин335

По трейлеру да, но кто знает что будет в игре, а так в принципе мне понравилось

Никита Дроздоvv

а может это даже хорошо?

Sam_FisherPG Никита Дроздоvv

Я не знаю, надо смотреть на готовый продукт в целом. Даже если игра будет не совсем мафией, или совсем не мафией, она может получиться отличной игрой.

Никита Дроздоvv Sam_FisherPG

ну да в принципе!

Armen 88

Шикарно,Red Dead Mafia

Manrin

Для тех кто имеет высокие ожидания, напоминаю что эта студия сделала мафию 3

SuPeR_MeR3ocTb

И ремейк мафии 1

Manrin SuPeR_MeR3ocTb

Мне он не понравился, в отличие от оригинала в который я впервые проходил после ремейка

1
SuPeR_MeR3ocTb Manrin

Дробно было быть совсем наоборот )
оригинал потом ремейк .

Никита Дроздоvv
Mafia: The Old Country — это линейный сюжетный экшен

ну слава Богу. Ангар 13 Спасибо. Вот за это реально спасибо!!! Мафии открытый мир не нужон. Благодарю, Ангар. В этом плане вы реально большие молодцы!!!

KPAHbl4

всех мафиози к стенке

My life is a game

есть денуво

Ruslan09727

Как будто это кого-то остановит...

My life is a game Ruslan09727

от чего? я в целом для инфу кинул
конечно есть активашки, а лицушники купят хоть с денуво,хоть без нее

Ruslan09727 My life is a game

Не это я в общем, ты прав...

Punisher1

Сомнительно но окей пока ничего не понятно как это будет игратся оценивать трейлер где 1 минута геймплея смысла нет ждëм демку минут на 15 там видно будет

barbarian

В рдр 2 думал дадут покататься на авто, хотя уже к 1899 году появились, но наверное оно к лучшему что не добавили

Scorpion_GamePlay

Здравствуй RDR3

Бенедикт Вольфрамович

Жёстко

enigmahas

Это точно мафия ? Какой то Индиана Джонс или анчартед.

Sattarata

Ну анимация перемещения прям за три копейки, ну по сути она в дифинитив эдишен такая и была. Ладно то был ремастер ему еще можно простить, но это как бы новая игра во франшизе, можно было и подороже, а герой прям ощущается как у недавней клеир обскукр 33 прям.

Максим Кузнецов 700

пустая игра будет и неинтересная, нет атмосферы совсем, 100%

это как Индиана Джонс, но только без головоломок и атмосферы погружения в игру

больше бы подошла мафия 4 часть в виде города гангстеров Чикаго 1940 года, костюмы, шляпы, черные кожаные ботинки, сигары, дождь, автомат томпсона, музыка тех годов, модет джаз, но только без негров игра, пусть бы была мафия из сицилии того времени ну или в европе как тут сгенерировано в ai, только в 1920-1940 годы