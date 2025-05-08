Жестокие будни начинающего сицилийского мафиози в геймплейном трейлере Mafia: The Old Country

2K и Hangar 13 вновь продемонстрировали Mafia: The Old Country — новую игру в культовой франшизе Mafia, релиз которой состоится 8 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, NVIDIA GeForce NOW). Уже сейчас доступен предзаказ, а геймеры могут ознакомиться с первым геймплейным трейлером и видеороликом «Breaking Omerta» от разработчиков. Также команда Hangar 13 выступит на PAX East с презентацией проекта.
Mafia: The Old Country — это линейный сюжетный экшен, созданный на движке Unreal Engine 5. Игра переносит нас в Сицилию начала XX века — в самую колыбель мафии. Главный герой — Энцо Фавара, молодой сицилиец, вступающий в преступную семью дона Торризи. Через жестокие испытания, борьбу за честь и верность кодексу мафии он поднимается по криминальной лестнице.
«Мы создали суровую, приземлённую и эмоциональную историю, наполненную аутентичной атмосферой эпохи», — говорит Ник Бейнс, президент Hangar 13. Разработчики обещают насыщенный сюжет, рукопашные и огнестрельные схватки, путешествия на транспорте начала XX века, включая верховую езду, и незабываемые декорации Сицилии, воссозданной с невероятной детализацией.
Mafia: The Old Country станет первым проектом серии, выполненным на Unreal Engine 5, что должно обеспечить графику нового поколения и высокий уровень интерактивности. Особое внимание уделено достоверности эпохи: от архитектуры и костюмов до оружия и транспорта.
Игра выйдет в двух изданиях. Standard Edition ($49,99) включает полную версию игры. Deluxe Edition ($59,99) добавляет два тематических пака — Padrino Pack и Gatto Nero Pack, включающие уникальное оружие, транспорт, облики, аксессуары, оригинальный саундтрек и артбук.
Кроме того, все оформившие предзаказ получат бонусный Soldato Pack, включающий эксклюзивную экипировку, лошадь, оружие и шарм.
Президент 2K Дэвид Исмаилер подчеркнул важность выпуска компактных, но насыщенных сюжетных игр: «Игрокам нужны яркие истории, которые не требуют сотен часов. Mafia: The Old Country — именно такой проект».
А это точно мафия? Чё то больше на Индиану похоже или на рдр
или на анчартед
Вот и у меня первое впечатление такое же, какой-то Инди получился, а не мафия...
плохо чтоли? хорошо.
Очередной мертвый опенворлд большинству игорьков не нужон.
просто раньше локации 90% были в городе, здесь же иначеПросто
А причём тут мафия вообще)))))))))))
Это буквально игра про зарождение той мафии, которая нам известна в мировой истории.
Ну это Сицилия и оттуда вся эта штука с мафией пошла и перетекла с этими итальянскими эмигрантами в Америку.
Какое ещё зарождение мафии? Я тебе про серию игр
Ёмаё... Я по твоему кто? Д..ёб и не знаю такие общеизвестные вещи? Только дураку непонятно что я про игры говорю
А что не так? Типа локация не в городе? А где написано, что игры серии мафия должны быть исключительно в городе??
Физика машин и стрельба отстой полный!Пушки не чувствуються!Машины тоже как по маслу едут в траве!
Машины 10-х годов летают как спортивные современные
))))))
Сейчас, бы смотря ролик, говорить про что Пушки не чувствуются. Мда.
Ты чë играл уже?
Ну если ты слепой и не шаришь за такие вещи то да !Не поймёшь!Не видно что он с револьвера как с хлопушки стреляет!Не импакта не отдачи не веса!В ту же тлоу пойграй или посмотри видео поймёшь о чём я!
Эта не мафия эта что та на уровне RDR, опять все перепутали, там ещё 5 анриал чую попа будет особенно в играх с открытыми мирами.
это даже не рдр, это хуже
Эта точно не та мафия которую мы ждали.
Если в игре не будет охоты и собирательства всякого дерьма значит лучше.
А чего ты ждал?
Дробаш висит в воздухе...
Это такая концепция у всех разрабов. Во всех играх оружие тупо клеится к спине, магнитом.
Что за анимации.. почему это похоже на рдр 1
в рдр 1 плавнее анимации
мне кажется неудачный сеттинг они выбрали, нужен ремейк 2ой части , только с увеличением карты и наполнением активностей
2я часть и так неплохо выглядит, ремастер уж точно.
неплохо и оригинал выглядел для своего времени, но ей не помешал бы ремейк как они сделали крутой ремейк 1ой части
Мафии не идет открытость мира и тем более всякие активности. Уже сделали такое в Мафии 3, и что из этого вышло? Мафия это в первую очередь игра про интересный и кинематографичный сюжет, как в первой части и второй
во2 части открытый мир, в ремейке первой части тоже И все отлично там играется. Никто не говорит что он должен быть как в скайриме или ведьмаке. Просто проработанный и насыщенный городок
Вторая ссаньë, которое недалеко ушло от тройки.
как вам трейлер?будете покупать?обычную?делюкс?пиратить?
выглядит пока вроде норм, но что то отталкивает
не могу понять что + цена какая то дешевая что ли
стандарт 70 баксов обычно, а тут 50
нам то конечно круто, но как будто подвох есть
я заметил что в этой игре очень странное расположение камеры, обычно же геймплейный трейлер подразумевает собой то, что будет происходить в игре? я не думаю что камера так же будет плавать и скакать в разные стороны во время игры
да есть что то такое
трейлер вау эффекта не произвел
Я обязательно куплю, Мафия одна из любимых игровых серий для меня. Трейлер очень понравился
не показалось как будто дерганные анимации что ли
Ну я не знаю, может быть, но я могу простить это любимой серии. Но мне кажется в геймплее такого не будет, просто трейлер так сделали. И еще я сейчас увидел в стиме что она будет полностью на русском языке, даже озвучка. Значит точно обязательно буду брать
Ого, как круто. То Рокстар удивили своим офигенным трейлером, теперь эти. Нас ждут 2 крутых года в игровой индустрии, в этом году отличная Мафия, а в следующем ГТА 6
что в ней отличногО?
Я думаю будет интересный сюжет, и хороший геймплей. Ну они показали свои способности в ремейке первой части. Думаю в новой части тоже справятся, тем более они учли ошибки 3 части с ее открытым миром
Это какой-то Индиана Джонс! Да и вообще в названии нет Mafia-4.
Дак это приквел всей серии, нафиг ей цифра 4 в названии
Жаль, не доступно к покупке, подожду в зеленом магазине
Там Denuvo, так что вряд-ли дождётесь, если конечно EMPRESS не вернётся...
ну как бы обычно к моменту пока все патчи выйдут, озвучка, оптимизацию дорпилят и тд. то и денуву уберут или уже и скидки большие будут))
Через год уберут, надеюсь эта не до мафия провалиться, выглядит как дешёвое кинцо.
Мифия и мафия 2 игры действительно были про мафию. Мафия 3 и это что-то непонятное, но атмосферы нету этих игр и просто не видишь. Может не стоило данную игру называть мафия, но как и 3 часть?
на самом деле это именно мафия..это КОЗА НОСТРА сынок
В него полицейский выстрелил в упор, а ему хоть бы что 😱😥
Вродь неплохо, если защиты не будет возьму
Жесткие требование, в рекомендованные 3080 ti = 4070 super считай))
Как по мне норм, это скорее всего в нативном разрешении и без генераций кадров. Возможно с элементами рти
Главное не обосраться с оптимизацией, а то и 5090 с генерацией не потянет даже.
На релизе увидим, но системки не плохие!
Интересно, они в минималках ставили 1080р на средней графике. Такое редко увидишь))
Выглядит отлично, лично мне больше ГТА понравилось! Hangar 13, не подведите
выглядит классно, проблема только в том что игра на всратом анриле 5, соответственно статеррфест и 0 оптимизации
Жду и круто, что будет полная локализация.
а где ты увидел что будет полная локализация?
Блин, трейлер огонище просто!!!! Я в восторге!!! Трейлер Гта 6 просто отдыхает! Нет, и у Гта 6 хорош, но этот трейлер прям имбовище!!!
за делюкс
Mafia: The Old Country Deluxe Edition позволит вам окунуться в преступный мир Сицилии в истинном стиле «Cosa Nostra» с множеством бонусных предметов для вашей коллекции.
В Deluxe Edition входит:
• Полная игра
• Набор Padrino
- Дробовик Lupara Speciale
- Пистолет Vendetti Speciale
- Талисман Immortale
- Одежда Padrino
- Нож Stiletto Speciale
- Лимузин Eckhart Speciale
- Лошадь и аксессуары Cosimo
• Набор Gatto Nero
- Пистолет Bodeo Nero
- Талисман Velocità
- Одежда Gatto Nero
- Гоночная машина Carozella Nero
• Бонусные материалы
- Цифровой артбук
- Оригинальная музыка
мда, одна косметика
а разница между делюксом и обычной большая
Опять ты тут враждебную валюту форсишь.
1к с чем то
какую?
По моему опять какие - то фантазии по поводу мафии, но реальной мафии
Глядя на новые ролики становится понятно почему такой ценник 😁
Игра похоже не AAA, 50 бачей уже говорит что то тут не то, переиздания мафии стоила 40$ а тут новая игра.
Вот-вот)
Вот не знаю мафия или не мафия, как тут в комментах пишут, но трейлер прям максимально стильный! Даже ГТА6 меньше впечатлил, чем этот.
Ну здесь хотя бы на игру похоже, да и игр в подобном сеттинге не так и много. Это вам не симулятор охотника и яиц лошади.
Не так много из нет вообще в этом сеттинге
Больше похоже на Uncharted
Это Шедевр
Ну явно получше выглядит, чем отвратная Мафия 3)
Выглядит круто! Ценник отличный! Если игра предоставит мне 12-20 часов увлекательной истории и геймплея, то будет вообще улёт.
Жду.
не будет итальянской озвучки? facepalm
На конях скакать, это уже не Мафия. Напомню, первая часть 2002 года создавалась как симулятор старинных машин. Но потом начали прописывать миссии между поездками.
Там ещё и симулятор
оружия
«Мафия» — одна из самых любимых игр. 🎮 С удовольствием поиграл бы.
Первую Мафию прошёл десятки раз
Вторую Мафию пару раз
Третью Мафию удалил через час игры
Эту даже и не куплю, не скачаю.
Ремейк первой Мафии тоже удалил через час игры, это извращение полное ублюдство.
Судя по трейлеру, весьма вероятно, что игра будет очень крутой. Но меня не покидает ощущение, как будто бы я смотрю какой-то вестерн о диком западе, а не новую мафию. Разрабы пытаются сделать свою версию RDR или что? Чувства пока смешанные, но выглядит игра круто - факт! Точка.
>Mafia: The Old Country — это линейный сюжетный экшен, созданный на движке Unreal Engine 5
Ну вы поняли
То есть без открытого мира?
да!будет тупая коридорная стрелялка(((
Ну это да, огорчает
Так это наоборот не минус, а плюс. Мафии не идет открытость, 3 часть это уже доказала. А потом Hangar 13 выпустили коридорый ремейк первой части, и он у них вышел замечательным. Да и вообще первая часть и вторая были коридорными можно сказать
разве он был коридором?был мир открытый,просто слабенький очень
нет?
Выглядит красиво, но на мафию это уже не похоже.
По трейлеру да, но кто знает что будет в игре, а так в принципе мне понравилось
а может это даже хорошо?
Я не знаю, надо смотреть на готовый продукт в целом. Даже если игра будет не совсем мафией, или совсем не мафией, она может получиться отличной игрой.
ну да в принципе!
Шикарно,Red Dead Mafia
Для тех кто имеет высокие ожидания, напоминаю что эта студия сделала мафию 3
И ремейк мафии 1
Мне он не понравился, в отличие от оригинала в который я впервые проходил после ремейка
Дробно было быть совсем наоборот )
оригинал потом ремейк .
ну слава Богу. Ангар 13 Спасибо. Вот за это реально спасибо!!! Мафии открытый мир не нужон. Благодарю, Ангар. В этом плане вы реально большие молодцы!!!
всех мафиози к стенке
есть денуво
Как будто это кого-то остановит...
от чего? я в целом для инфу кинул
конечно есть активашки, а лицушники купят хоть с денуво,хоть без нее
Не это я в общем, ты прав...
Сомнительно но окей пока ничего не понятно как это будет игратся оценивать трейлер где 1 минута геймплея смысла нет ждëм демку минут на 15 там видно будет
В рдр 2 думал дадут покататься на авто, хотя уже к 1899 году появились, но наверное оно к лучшему что не добавили
Здравствуй RDR3
Жёстко
Это точно мафия ? Какой то Индиана Джонс или анчартед.
Ну анимация перемещения прям за три копейки, ну по сути она в дифинитив эдишен такая и была. Ладно то был ремастер ему еще можно простить, но это как бы новая игра во франшизе, можно было и подороже, а герой прям ощущается как у недавней клеир обскукр 33 прям.
пустая игра будет и неинтересная, нет атмосферы совсем, 100%
это как Индиана Джонс, но только без головоломок и атмосферы погружения в игру
больше бы подошла мафия 4 часть в виде города гангстеров Чикаго 1940 года, костюмы, шляпы, черные кожаные ботинки, сигары, дождь, автомат томпсона, музыка тех годов, модет джаз, но только без негров игра, пусть бы была мафия из сицилии того времени ну или в европе как тут сгенерировано в ai, только в 1920-1940 годы