Жестокие будни начинающего сицилийского мафиози в геймплейном трейлере Mafia: The Old Country

2K и Hangar 13 вновь продемонстрировали Mafia: The Old Country — новую игру в культовой франшизе Mafia, релиз которой состоится 8 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, NVIDIA GeForce NOW). Уже сейчас доступен предзаказ, а геймеры могут ознакомиться с первым геймплейным трейлером и видеороликом «Breaking Omerta» от разработчиков. Также команда Hangar 13 выступит на PAX East с презентацией проекта.

Mafia: The Old Country — это линейный сюжетный экшен, созданный на движке Unreal Engine 5. Игра переносит нас в Сицилию начала XX века — в самую колыбель мафии. Главный герой — Энцо Фавара, молодой сицилиец, вступающий в преступную семью дона Торризи. Через жестокие испытания, борьбу за честь и верность кодексу мафии он поднимается по криминальной лестнице.

«Мы создали суровую, приземлённую и эмоциональную историю, наполненную аутентичной атмосферой эпохи», — говорит Ник Бейнс, президент Hangar 13. Разработчики обещают насыщенный сюжет, рукопашные и огнестрельные схватки, путешествия на транспорте начала XX века, включая верховую езду, и незабываемые декорации Сицилии, воссозданной с невероятной детализацией.

Mafia: The Old Country станет первым проектом серии, выполненным на Unreal Engine 5, что должно обеспечить графику нового поколения и высокий уровень интерактивности. Особое внимание уделено достоверности эпохи: от архитектуры и костюмов до оружия и транспорта.

Игра выйдет в двух изданиях. Standard Edition ($49,99) включает полную версию игры. Deluxe Edition ($59,99) добавляет два тематических пака — Padrino Pack и Gatto Nero Pack, включающие уникальное оружие, транспорт, облики, аксессуары, оригинальный саундтрек и артбук.

Кроме того, все оформившие предзаказ получат бонусный Soldato Pack, включающий эксклюзивную экипировку, лошадь, оружие и шарм.

Президент 2K Дэвид Исмаилер подчеркнул важность выпуска компактных, но насыщенных сюжетных игр: «Игрокам нужны яркие истории, которые не требуют сотен часов. Mafia: The Old Country — именно такой проект».