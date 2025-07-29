Чарт Steam снова разрывает новый инди-хит - Mage Arena, который обойдется вам всего в 125 рублей

В чартах Steam снова громыхает новая неожиданная сенсация от разработчика одиночки — Mage Arena. Это экспериментальный PvP-арена-шутер с заклинаниями, где колдовать можно буквально голосом. За последние сутки пик онлайна составил 13 450 человек, текущий онлайн держится на уровне 7 189, а оценка “крайне положительно” (95%) при более чем 2 500 пользовательских рецензиях говорит сама за себя.

Разработанная всего одним человеком, Mage Arena предлагает простой, но захватывающий геймплей: до восьми игроков делятся на команды волшебников и колдуют друг против друга, произнося магические слова вслух. Да-да, прямо в микрофон. Хочешь “Magic Missile”? Открой нужную страницу и произнеси — заклинание полетит. Желательно с подходящим акцентом, но это уже по желанию.

Особое внимание заслуживает не только оригинальная система управления, но и сами заклинания — мощные, зрелищные и опасные. Огненный шар запросто может снести врага (и вас, если подойдете слишком близко), “Freeze” превращает соперника в ледышку, а “Magic Missile” — это просто волшебное безумие. Карты каждый матч немного меняются благодаря случайной генерации, а помимо сражений игрокам предлагают и дополнительные активности вроде торговли с гоблинами, крафта волшебных артефактов из… лягушек и бревен, а также рейдов на склепы с нежитью.

С учетом того, что это первая игра разработчика jrsjams, а сама она вышла в раннем доступе всего несколько дней назад, результат впечатляет. За четыре дня автор выпустил уже шесть патчей, и на фоне множества багов даже снизил цену с запланированных $5 до $3 (сейчас игра в Steam стоит 125 рублей), заявив, что вернет прежнюю стоимость, как только игра стабилизируется.

Успех Mage Arena особенно примечателен на фоне общей усталости игроков от засилия однообразных проектов и дорогих, но пустых многопользовательских релизов.