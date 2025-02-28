В Epic Games Store можно бесплатно получить красочный магический экшен Mages of Mystralia

Сервис Epic Games Store продолжает радовать пользователей бесплатными играми. На этот раз все желающие могут бесплатно скачать Mages of Mystralia — приключенческий экшен, в котором геймеры смогут постигать магическую мощь и создавать собственные уникальные заклинания. По сюжету игроки помогут главной героине спасти королевство, решая головоломки и сражаясь с мощными боссами.

Mages of Mystralia получила положительные отзывы, и на платформе Steam её рейтинг составляет 86%. Акция продлится до 6 марта, после чего в EGS будет доступна другая игра — Them's Fightin' Herds, 2D-файтинг с оригинальным стилем рисовки.