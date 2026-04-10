В сервисе Steam скоро состоится релиз бесплатной ролевой игры Magic Quest Online

Студия SHZG готовится выпустить свой новый многопользовательский проект в магазине Steam. Бесплатная приключенческая ролевая игра под названием Magic Quest Online станет доступна пользователям 1 мая 2026 года. Игрокам предложат погрузиться в фэнтезийный мир, где магия тесно переплетается с необычными технологиями.

Действие разворачивается в красочной вселенной со стильной мультипликационной графикой. Геймерам будут доступны 4 основных пути для развития своего персонажа. Пользователи смогут выбрать шаманов, безумных техников, брутальных воинов или магов. Разработчики обещают добавить в сюжет недетский юмор и 100 процентов развлечений за счет огромного количества разнообразных заданий.

Боевая система Magic Quest Online построена на пошаговых тактических механиках. Игроки смогут применять широкий арсенал способностей с множеством визуальных эффектов. В проекте предусмотрено тесное взаимодействие между участниками сообщества и 4 формата сражений против других людей. Пользователи смогут участвовать в дуэлях, турнирах, внезапных нападениях и крупных баталиях. Дополнительно заявлена глубокая система прокачки репутации из 7 ступеней, благодаря которой можно создавать мощные эликсиры и усиливающие глифы для повышения урона на 20 процентов.

Новинка отличается крайне низкими системными требованиями и возможностью играть через специальный клиент для оптимизации сетевого трафика. Для установки потребуется 500 мегабайт свободного места на накопителе и процессор с частотой 2 гигагерца. Заявлена базовая поддержка операционных систем начиная с Windows 7, но авторы рекомендуют использовать Windows 11. Страница проекта уже открыта в сервисе Steam, где игру можно добавить в список желаемого. Продукт получит локализацию на русский язык в виде переведенного интерфейса и субтитров.