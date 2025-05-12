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Magic: The Gathering Arena 27.09.2018
Карточная, Настольная, Условно-бесплатная
6.9 57 оценок

Magic: The Gathering показала новые карты с персонажами Final Fantasy

Solstice Solstice

За месяц до выхода набора, Magic: The Gathering представила карты из коллаборации с Final Fantasy. Среди новинок — Хильдебранд Мандервиль и Зенос йаэ Гальвус из Final Fantasy XIV, а также арты с Тифой, Скволлом, Кефкой и Сефиротом.

Это уже 105-е дополнение MTG, оно будет работать в стандартном формате и драфтах. В наборе будут ключевые локации и события из основной серии Final Fantasy, а также колоды с героями вроде Клауда и Иштолы. Предзаказ уже доступен.

  • Хильдебранд даёт зомби-токен при активации эффекта приключения.
  • Зенос — двусторонняя карта, превращается в Шинрю с мощным эффектом «Пылающие цепи».
  • На PAX East показали стенды с Тифой, Скволлом и Кефкой.
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