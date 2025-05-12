Magic: The Gathering показала новые карты с персонажами Final Fantasy

За месяц до выхода набора, Magic: The Gathering представила карты из коллаборации с Final Fantasy. Среди новинок — Хильдебранд Мандервиль и Зенос йаэ Гальвус из Final Fantasy XIV, а также арты с Тифой, Скволлом, Кефкой и Сефиротом.

Это уже 105-е дополнение MTG, оно будет работать в стандартном формате и драфтах. В наборе будут ключевые локации и события из основной серии Final Fantasy, а также колоды с героями вроде Клауда и Иштолы. Предзаказ уже доступен.