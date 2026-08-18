Пост Мелоун сыграл картой стоимостью 2 миллиона долларов во время настоящего матча по Magic: The Gathering

Музыкант стал гостем нового эпизода шоу "The Command Zone's Game Knights". Несмотря на то, что большинство коллекционеров хранят предметы такого уровня в герметичных кейсах, Мелоун достал свой экземпляр "The One Ring" из защитной упаковки и положил его на игровой стол. Эта карта входит в тематический набор "The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth", выпущенный в 2023 году, пишет Dexerto.

Этот экземпляр является абсолютно уникальным, поскольку компания Wizards of the Coast выпустила только одну серийную версию с номером 001/001. Находку первоначально обнаружили в Канаде, после чего в августе 2023 года Пост Мэлоун выкупил ее у первого владельца за 2 миллиона долларов. Эта сделка стала одной из самых дорогих публично известных операций в истории Magic: The Gathering.

Во время матча в формате Commander появление легендарного "Кольца" вызвало волну шуток среди участников. Организаторы шоу даже предупредили, что их страховка не покрывает возможные повреждения столь дорогостоящего объекта. Однако музыканта это не остановило. Он использовал игровую способность карты, которая предоставляет игроку защиту после появления на поле боя, и сопроводил свой ход тематической отсылкой к творчеству Джона Толкина.

Поведение рэпера вызвало восторг у сообщества. Использование такого редкого предмета в игре считается чрезвычайно смелым шагом, ведь любая микроцарапина может существенно снизить цену. Однако Пост Мэлоун уже много лет активно поддерживает игру и регулярно появляется на тематических мероприятиях.

Музыкант неоднократно доказывал, что воспринимает свою коллекцию как часть любимого хобби, а не просто как финансовый инструмент. Игроки выразили благодарность звезде за такую искреннюю популяризацию настольных игр, поскольку это привлекает внимание новой аудитории к вселенной Magic: The Gathering.