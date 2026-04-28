Разработчики Magic: The Gathering Arena из Wizards of the Coast создают профсоюз

Команда создателей цифровой карточной игры Magic: The Gathering Arena из студии Wizards of the Coast объявила о формировании профсоюза. Новая организация получила название United Wizards of the Coast и вошла в состав крупного объединения работников связи Америки. Под защитой окажутся более 100 сотрудников компании. В инициативу вошли геймдизайнеры, художники, продюсеры, инженеры и другие специалисты.

Сотрудники сообщили изданию Aftermath, что подготовка к объединению длилась от 2 до 12 месяцев. Главным стимулом для активных действий стали недавние изменения в корпоративной политике. Разработчики требуют предоставить им защиту от увольнений, обеспечить устойчивую рабочую нагрузку и решить спорные вопросы вокруг использования генеративного искусственного интеллекта. Также сотрудники добиваются отмены правила, согласно которому материнская компания Hasbro получает права на любые творческие материалы авторов, даже если они были созданы в нерабочее время.

Особое недовольство команды вызвало требование руководства переехать в офис в Сиэтле в течение 2 лет. Ранее студия активно расширяла штат и нанимала специалистов на удаленную работу из разных регионов. Теперь условия труда меняются без согласия самих работников. По словам старшего программиста Валантайна Пауэлла, принудительное возвращение в офис является инициативой корпорации Hasbro, а прямое руководство Wizards of the Coast никак не может на это повлиять. Менеджер продукта Роуг Кесслер добавил, что общение с начальством заметно ухудшилось, поскольку корпоративное руководство начало общаться ультиматумами.

В понедельник представители профсоюза официально уведомили компанию о своих намерениях и подали петицию о голосовании в Национальный совет по трудовым отношениям. Коллектив требует от Hasbro и Wizards of the Coast добровольно признать их организацию до 1 мая. Если руководство пойдет навстречу, профсоюз обещает отозвать петицию. Создатели игры также обратились к аудитории проекта с просьбой публично поддержать их требования.