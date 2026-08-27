Разработчики Magic The Gathering Arena опровергли миф о подкрутке винрейта и объяснили отказ от переноса сложных карт

Студия Wizards of the Coast прокомментировала давние подозрения игроков в скрытом манипулировании результатами матчей и технические сложности развития Magic The Gathering Arena. В интервью создательнице контента Ashlizzlle старший менеджер по цифровым продуктам проекта Дейв Финсет подробно ответил на претензии пользователей из отзывов в цифровых магазинах, где авторов регулярно обвиняют в принудительном удержании винрейта на отметке 50 процентов.

По словам Финсета, базовый алгоритм подбора соперников не содержит никаких скрытых механизмов для искусственного регулирования исхода поединков. Разработчик пояснил, что студии совершенно бессмысленно расходовать инженерные ресурсы на создание тайной системы регулирования матчей, так как искусственное выравнивание статистики полностью обесценило бы индивидуальный навык игроков, знание меты и тонкости декбилдинга. В компании также опровергли теории о том, что приобретение наборов во внутриигровом магазине дает временное преимущество при поиске оппонентов.

Помимо вопросов к алгоритмам матчмейкинга, Финсет затронул тему медленного переноса культовых карт из настольной версии игры в цифровой клиент. Одной из главных преград для добавления старых заклинаний остаются фундаментальные особенности движка и механика передачи приоритета. Добавление некоторых карт требует постоянного создания скрытых фаз остановок во время ходов, что кардинально ломает темп поединков.

В качестве наглядного примера представитель студии привел такие карты, как Street Wraith и Aether Vial. Находясь в руке или на игровом столе, они вынуждают систему непрерывно запрашивать подтверждение действий у владельца буквально на каждый шаг оппонента. Это не только превращает партию в затяжное ожидание, но и выдает сопернику скрытую информацию о содержимом руки, из-за чего авторы предпочитают воздерживаться от прямого переноса подобных механик ради комфорта большинства пользователей.

Другим сдерживающим фактором стала высокая трудоемкость процесса адаптации старых сетов. Финсет отметил, что оцифровка даже тех карт, текст правил которых совпадает с уже существующими в базе, требует отдельной работы художников, интеграции уникальных символов сетов и комплексного тестирования на предмет непредвиденных багов. По этой причине разработчики предпочитают создавать экспериментальные режимы вроде Powered Cube во время внутренних хакатонов, а не пытаться оцифровать весь бумажный каталог целиком.

В планах команды остается долгосрочная поддержка Magic The Gathering Arena на протяжении десятилетий с акцентом на стабильность дуэльного клиента и актуальные форматы. Создатели продолжают отбирать контент для переноса точечно, взвешивая затраты на внедрение каждой сложной механики против возможного ухудшения общего игрового опыта.