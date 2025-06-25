СМИ: сюжет фильма Magic: The Gathering сочинят авторы необычного мультика

Сроки выхода адаптации пока не известны

Портал Deadline со ссылкой на источники заявил, что к производству экранизации коллекционной карточной игры (ККИ) Magic: The Gathering присоединились сценаристы Ной Гарднер и Эйдан Фицджеральд. Пока их единственным дошедшим до релиза проектом стал экспериментальный мистический анимационный сериал «Тревожный звонок», созданный режиссером Феде Альваресом («Чужой: Ромул») в 2021 году. Шоу могло похвастаться звездным актерским составом и на Rotten Tomatoes получило рейтинг 95% от критиков 87% от зрителей.

Гарднер и Фицджеральд трудились и над разными фильмами, которые, правда, так и не вышли. Например, над новой адаптацией «Могучих рейнджеров», а также над «Впадиной» — отмененным спин-оффом «Аквамена» про злодея Черную Манту и монстров Падших.

Экранизацию Magic: The Gathering должен был снять Мэтт Джонсон («Кто убил Blackberry»), однако источники Deadline пока не могут подтвердить, остался ли он в проекте. Адаптацию запустили в производство в начале 2025 года, а созданием картины занимаются компании Legendary и Hasbro. В их планах не только фильм, но и целая сериальная вселенная по культовой ККИ.