Этим летом на Xbox и ПК выйдет уютная кулинарная метроидвания Magical Delicacy

Метроидвания с элементами кулинарного симулятора, действие которой разворачивается в волшебном мире, полном тайн и диковинных существ. Игрок берёт на себя роль юной ведьмы Флоры, которая приезжает в отдалённый портовый городок Грат, чтобы воплотить свою мечту и открыть собственную лавку магических снадобий и деликатесов.

По мере того, как Флора обустраивает свой бизнес и знакомится с колоритными обитателями Грата, она оказывается втянута в извечное противостояние двух местных ковенов. Ведьма Кассия и волхв Тауно, лидеры враждующих фракций, берут девушку под своё крыло, обучая тонкостям магического ремесла. Однако за их доброжелательностью скрываются корыстные мотивы — каждый из наставников надеется использовать талант Флоры в своих целях.

В основе игрового процесса Magical Delicacy лежит классическая формула метроидвании — исследование нелинейного мира, постепенное открытие доступа к новым локациям за счет приобретения особых способностей и сражения с врагами. Перемещаясь по извилистым улочкам и секретным проходам Грата, Флора будет находить ценные ингредиенты, рецепты и улучшения для своей лавки. Некоторые пути поначалу будут недоступны, требуя особых навыков перемещения.

Но главная особенность игры — это, конечно же, кулинарная составляющая. Флора — не просто ведьма, но и талантливый повар, способный создавать волшебные блюда и снадобья из самых разных ингредиентов. Игрок волен экспериментировать с рецептами, комбинируя продукты на своё усмотрение.

Готовые блюда и снадобья можно использовать для выполнения заказов местных жителей либо продавать случайным покупателям. Заработанные средства пойдут на обустройство и расширение лавки — покупку нового оборудования, рецептов, мебели и декора. Постепенно скромная каморка Флоры превратится в настоящий гастрономический дворец, привлекающий клиентов со всего острова.