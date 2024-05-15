Этим летом на Xbox и ПК выйдет уютная кулинарная метроидвания Magical Delicacy

Инди-издатель Whitethorn Games объявил, что этим летом его волшебный исследовательский платформер Magical Delicacy выйдет на консолях Xbox One и Series, а также на ПК в Steam, а также представил новый трейлер игрового процесса. В главной роли Флора, молодая ведьма, которая в одиночку отправляется на остров, населенный как людьми, так и животными, и пытается утвердиться в сообществе с помощью своей волшебной кулинарии.
Игрокам нужно будет находить ингредиенты в окружающей среде и покупать их в магазинах, чтобы выполнять запросы горожан, и эти запросы вознаграждают Флору деньгами, которые можно использовать для улучшения ее кухни. По мере развития сюжета Флора получит новые способности, которые позволят ей путешествовать по острову, открывая новые предметы и возможности.
выглядит мило
В игре про готовку одни бабы, тут плюс так как бабы на кухню, но лично я готовлю лучше 95% баб которых встречал, так что бабы пошли вон с кухни и вообще пошли на х ер от игр.