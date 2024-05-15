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Magical Delicacy 3-й квартал 2024 г.
Адвенчура, Инди, Платформер
7.3 10 оценок

Этим летом на Xbox и ПК выйдет уютная кулинарная метроидвания Magical Delicacy

monk70
Новости

Инди-издатель Whitethorn Games объявил, что этим летом его волшебный исследовательский платформер Magical Delicacy выйдет на консолях Xbox One и Series, а также на ПК в Steam, а также представил новый трейлер игрового процесса. В главной роли Флора, молодая ведьма, которая в одиночку отправляется на остров, населенный как людьми, так и животными, и пытается утвердиться в сообществе с помощью своей волшебной кулинарии.

Игрокам нужно будет находить ингредиенты в окружающей среде и покупать их в магазинах, чтобы выполнять запросы горожан, и эти запросы вознаграждают Флору деньгами, которые можно использовать для улучшения ее кухни. По мере развития сюжета Флора получит новые способности, которые позволят ей путешествовать по острову, открывая новые предметы и возможности.

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Magical Delicacy
3-й квартал 2024 г.
Комментарии: 2
Ваш комментарий
cucumber_marko

выглядит мило

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В игре про готовку одни бабы, тут плюс так как бабы на кухню, но лично я готовлю лучше 95% баб которых встречал, так что бабы пошли вон с кухни и вообще пошли на х ер от игр.

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