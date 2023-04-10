Игра по приготовлению зелий The Magical Mixture Mill вышла для ПК в раннем доступе Steam ©

Издатель инди-игр из Милана (Италия) HOOK и разработчик инди-игр из Копенгагена (Дания) Glowlight games сообщили, что их автоматизированная приключенческая игра по варке зелий «The Magical Mixture Mill» вышла для ПК в раннем доступ еSteam.

The Magical Mixture Mill приносит полезный игровой процесс в руки подающих надежды зельеваров, поскольку они берутся за то, чтобы вернуть всемирно известному магазину «Волшебные смеси Гризельды» былую славу, помогая его пожилому, любящему грибы владельцу.

Вместе со своим помощником-гоблином игроки отправятся в красочный мир, полный автоматизированных производственных линий, веселых персонажей и классического фэнтезийного юмора, собирая новые ингредиенты, создавая экзотические смеси и повышая эффективность зелий для своих верных (и требовательных) клиентов.

Вместе со своим помощником-гоблином создавайте автоматизированные производственные линии алхимических рабочих станций, чтобы снабжать местных героев мощными смесями, помогать им в их эпических приключениях и делать вас их любимым поставщиком зелий.

Исследуйте разнообразные биомы и используйте оставшиеся приключенческие способности для сбора и исследования экзотических ингредиентов, открывая новые возможности для смешивания. Приготовьтесь столкнуться со всеми испытаниями, которые Гризельда бросает вам, чтобы вернуть магазину былую славу.