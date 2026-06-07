Дьявольская смесь Dishonored и Bioshock: смотрим первый трейлер Magicians: The Devil's Deal

Летняя презентация Xbox Games Showcase 2026 продолжает радовать оригинальными мировыми премьерами. Одним из сюрпризов стал анонс проекта под названием Magicians: The Devil's Deal — нового приключенческого шутера, который издается силами Focus Entertainment, а разрабатывается австралийской студией Uppercut Games.
Дебютный трейлер интригует своим эстетическим подходом. Ролик открывается стилизованным сценическим шоу с использованием театра теней, где загадочный рассказчик с демоническими чертами повествует о так называемой «сделке с Дьяволом». Очень скоро сценическое искусство сменяется ураганным геймплеем от первого лица.
Визуальный дизайн уровней и стилистика извилистого региона Театрленд сразу же вызывают у поклонников жанра стойкие ассоциации с аристократической, слегка гротескной эстетикой культовой серии Dishonored. А вот динамика перестрелок и магического боя напрямую отсылает к наследию Bioshock: в левой руке герой использует сверхъестественные элементы, а правой — сражается и комбинирует урон. Однако арсенал в Magicians: The Devil's Deal оказался весьма эксцентричным — вместо привычных пистолетов и плазмидов главному герою-иллюзионисту предстоит мастерски крошить противников с помощью магически заряженных игральных карт и классической волшебной палочки с белым наконечником.
По заверению разработчиков, сюжетная концепция тесно переплетается с геймплеем. Во время прохождения геймерам придется буквально превращать арсенал дешевых сценических фокусов в арсенал смертоносной магии. На пути иллюзиониста встанут могущественные Мастера, а победа над каждым таким «фокусником-боссом» позволит отнимать их уникальные умения себе, тем самым постоянно пополняя свой мистический арсенал способностей.
Мистика и театральные иллюзии от Uppercut Games распахнут свои двери для игроков уже в 2027 году. Проект анонсирован для платформ текущего поколения: ПК, Xbox Series X|S, а также для консоли PlayStation 5.
Ты волшебник, Гарри! Шикарная игра, хоть что то оригинальное
Пока выглядит как... По нашему - грыжа, а по латински - х*рня.
Дизонорд брал не визуальным стилем, а образом мрачного, темного и жестокого мира. Убийцы, кровь, заговоры, жрущие всех подряд крысы и жуткие механизмы... Картинка там была дешевой, но атмосферу создавала прекрасно и без всяких дорогих спецэффектов. А здесь в трейлере только лчередную попытку вызвать эпилепсию показали, причем мультяшную и без особой кровищи или жестокости. То бишь и дешево, и беззубо - дьявол снялся в цирковом шоу для ранимых детишек.
При чем тут Биошок вообще не понял - система двух рук как бы не только в нем используется, а в остальном вообще никаких связей.
Ну не знаю. Выглядит оригинально, но как оно будет играться...Возьму пока на заметку.
А ниче так, хоть и мультяшная...
Выглядит интересно, пока ждём Иуду, можно и в такое поиграть.