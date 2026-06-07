Дьявольская смесь Dishonored и Bioshock: смотрим первый трейлер Magicians: The Devil's Deal

Летняя презентация Xbox Games Showcase 2026 продолжает радовать оригинальными мировыми премьерами. Одним из сюрпризов стал анонс проекта под названием Magicians: The Devil's Deal — нового приключенческого шутера, который издается силами Focus Entertainment, а разрабатывается австралийской студией Uppercut Games.

Дебютный трейлер интригует своим эстетическим подходом. Ролик открывается стилизованным сценическим шоу с использованием театра теней, где загадочный рассказчик с демоническими чертами повествует о так называемой «сделке с Дьяволом». Очень скоро сценическое искусство сменяется ураганным геймплеем от первого лица.

Визуальный дизайн уровней и стилистика извилистого региона Театрленд сразу же вызывают у поклонников жанра стойкие ассоциации с аристократической, слегка гротескной эстетикой культовой серии Dishonored. А вот динамика перестрелок и магического боя напрямую отсылает к наследию Bioshock: в левой руке герой использует сверхъестественные элементы, а правой — сражается и комбинирует урон. Однако арсенал в Magicians: The Devil's Deal оказался весьма эксцентричным — вместо привычных пистолетов и плазмидов главному герою-иллюзионисту предстоит мастерски крошить противников с помощью магически заряженных игральных карт и классической волшебной палочки с белым наконечником.

По заверению разработчиков, сюжетная концепция тесно переплетается с геймплеем. Во время прохождения геймерам придется буквально превращать арсенал дешевых сценических фокусов в арсенал смертоносной магии. На пути иллюзиониста встанут могущественные Мастера, а победа над каждым таким «фокусником-боссом» позволит отнимать их уникальные умения себе, тем самым постоянно пополняя свой мистический арсенал способностей.

Мистика и театральные иллюзии от Uppercut Games распахнут свои двери для игроков уже в 2027 году. Проект анонсирован для платформ текущего поколения: ПК, Xbox Series X|S, а также для консоли PlayStation 5.