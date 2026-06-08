Magicians: The Devil's Deal получит текстовую русскую локализацию - первые подробности и скриншоты

Вчера Focus Entertainment анонсировала экшен Magicians: The Devil's Deal - теперь появились первые подробности и скриншоты проекта.

В предстоящей игре от первого лица геймеры возьмут под управление Джейкоба Ментьюро - известного иллюзиониста, который попал в ад после предательства со стороны своих товарищей, Мастеров. Судьба главного героя кажется предрешённой, однако внезапно ему предлагает заключить контракт сам Дьявол.

Фокуснику предстоит пройти через преисподнюю, напоминающую инфернальную версию викторианского Лондона, используя сценическую магию и сверхъестественные умения. По словам разработчиков, игроки будут комбинировать способности и постоянно менять подход в сражениях с жителями Мира театра.

Мир экшена разделят на несколько крупных локаций с уникальной обстановкой, каждой из которых правит отдельный Мастер. Авторы делают большой упор на повествование с неожиданными сюжетными поворотами.

Magicians: The Devil's Deal получит текстовую русскую локализацию. Игра выйдет в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S, включая подписку Game Pass.