15 лет назад вышла недооценённая Magicka от создателей Helldivers

25 января 2011 года мир видеоигр познакомился с Magicka, приключенческой игрой с видом сверху от Arrowhead Game Studios (той же команды, которая создала Helldivers). Выпущенная на ПК, она произвела фурор благодаря своей уникальной игровой системе. Сегодня, 15 лет спустя, Magicka по-прежнему помнят как игру, предложившую одно из самых креативных и хаотичных применений магии.
В основе наследия Magicka лежит система заклинаний, использующая восемь основных стихий: Вода, Огонь, Земля, Ветер, Лёд, Молния, Жизнь и Смерть. Игроки могут комбинировать до пяти из этих стихий, чтобы создавать множество новых заклинаний, от разрушительных лучей света до каменных стен и метеоритных дождей.
Настоящее удовольствие заключается в отсутствии в игре системы «маны», ограничивающей использование заклинаний, что позволяет игрокам свободно смешивать элементы. Но эта свобода сопряжена с рисками. Смешивание конфликтующих элементов или использование магии в неподходящий момент может иметь обратный эффект, причиняя вред вам или вашим товарищам по команде в любой момент.
Магию Magicka широко обсуждали благодаря её неизменной системе «дружественного огня». Совместная игра с тремя друзьями часто заканчивалась хаосом, а не совместной работой по уничтожению монстров. Игроки часто случайно (или намеренно) убивали своих товарищей по команде заклинаниями, что вызывало как смех, так и негодование среди геймеров.
Кроме того, игра полна юмора и пародий на различные отсылки к поп-культуре, от популярных фильмов, таких как «Звёздные войны» и «Властелин колец», до других игр той эпохи. В сочетании с, казалось бы, серьёзным сюжетом, наполненным невозмутимым юмором, это создаёт уникальное приключение в мире Мидгарда.
Хотя новых частей серии Magicka уже давно не выходило, дух и креативность Arrowhead Game Studios по-прежнему очевидны в их более поздней работе, Helldivers, которая продолжает делать акцент на напряжённой системе кооперативной игры и хаотичном характере ситуации, когда по товарищам по команде стреляют — все это основано на успехе волшебников в красочных мантиях из Magicka.
Мне это игра запомнилась прежде всего юмором своим. И языком, на котором общались персонажи. Это все хоть как-то нивелировало по мне спорную механику заклинаний. Когда ошибка в выборе стихии в последовательности кастования сводила все на нет. Правда, авторы и это с юмором обыгрывали.
Только автор новости все перепутал - Magicka 1 вышла в 2011 году а Helldivers 1 вышли в 2015 году - следовательно - Helldivers от создателей игры Magicka. И в статье не правильно - не "той же команды, которая создала Helldivers", а той же команды, которая создаст Helldivers. Они не могли сначала создать игру 2015, а потом перенестись в прошлое в 2011 и создать Magicka. Хотя это лишь мои логические придирки. Лучше бы заголовок был "15 лет назад вышла игра Magicka от студии Arrowhead Game Studios впоследствии создавшая Helldivers". Как то так.
очень клевая, особенно в коопе
И мы все должны помнить, что Влад - нифига не вампир!!!
Только после патчей от парадоксов, игра неиграбельная на всём что не является Windows 7