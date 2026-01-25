15 лет назад вышла недооценённая Magicka от создателей Helldivers

25 января 2011 года мир видеоигр познакомился с Magicka, приключенческой игрой с видом сверху от Arrowhead Game Studios (той же команды, которая создала Helldivers). Выпущенная на ПК, она произвела фурор благодаря своей уникальной игровой системе. Сегодня, 15 лет спустя, Magicka по-прежнему помнят как игру, предложившую одно из самых креативных и хаотичных применений магии.

В основе наследия Magicka лежит система заклинаний, использующая восемь основных стихий: Вода, Огонь, Земля, Ветер, Лёд, Молния, Жизнь и Смерть. Игроки могут комбинировать до пяти из этих стихий, чтобы создавать множество новых заклинаний, от разрушительных лучей света до каменных стен и метеоритных дождей.

Настоящее удовольствие заключается в отсутствии в игре системы «маны», ограничивающей использование заклинаний, что позволяет игрокам свободно смешивать элементы. Но эта свобода сопряжена с рисками. Смешивание конфликтующих элементов или использование магии в неподходящий момент может иметь обратный эффект, причиняя вред вам или вашим товарищам по команде в любой момент.

Магию Magicka широко обсуждали благодаря её неизменной системе «дружественного огня». Совместная игра с тремя друзьями часто заканчивалась хаосом, а не совместной работой по уничтожению монстров. Игроки часто случайно (или намеренно) убивали своих товарищей по команде заклинаниями, что вызывало как смех, так и негодование среди геймеров.

Кроме того, игра полна юмора и пародий на различные отсылки к поп-культуре, от популярных фильмов, таких как «Звёздные войны» и «Властелин колец», до других игр той эпохи. В сочетании с, казалось бы, серьёзным сюжетом, наполненным невозмутимым юмором, это создаёт уникальное приключение в мире Мидгарда.

Хотя новых частей серии Magicka уже давно не выходило, дух и креативность Arrowhead Game Studios по-прежнему очевидны в их более поздней работе, Helldivers, которая продолжает делать акцент на напряжённой системе кооперативной игры и хаотичном характере ситуации, когда по товарищам по команде стреляют — все это основано на успехе волшебников в красочных мантиях из Magicka.