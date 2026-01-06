Глава Arrowhead объяснил провальный старт Magicka: "Тогда ревью-бомбинга просто не существовало"

Креативный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт рассказал, почему первая Magicka получила противоречивые отзывы на старте и как её репутация связана с современным явлением ревью-бомбинга. По его словам, в начале 2010-х игроки критиковали проект не из-за протестов, а из-за реальных технических проблем.

Magicka стала неожиданным хитом благодаря необычной боевой системе, но при этом страдала от вылетов и слабой оптимизации. Пилестедт признал, что игра вышла сырой: релиз состоялся раньше, чем команда успела завершить исправления, из-за чего разработчикам пришлось выпускать патчи почти каждый день.

Негативные отзывы, появившиеся у Magicka спустя годы, он связывает уже не с качеством самой игры, а с недовольством игроков Helldivers, которое «зацепило» и другие проекты студии. По словам Пилестедта, это типичный пример современного ревью-бомбинга, который тогда просто не был распространён.

Несмотря на слабый текущий рейтинг в Steam, глава Arrowhead считает его закономерным итогом технического состояния Magicka. При этом он намекнул, что студия не исключает возвращения к этой вселенной — но уже с куда более стабильной и отполированной игрой.