Создатели Helldivers 2 боятся вернуться к Magicka - слишком велика ответственность

Arrowhead Game Studios, подарившие игрокам кооперативный хит Helldivers 2, пока не решили, каким будет их следующий проект. Однако возвращение к Magicka, культовой игре, с которой началась история студии, в ближайшее время ожидать не стоит.

Креативный директор Йохан Пилестедт признался, что идея Magicka 3 манит, но одновременно вызывает у него опасения. По его словам, оригинал был особым проектом, созданным в уникальной атмосфере: основатели студии тогда буквально жили вместе, и именно оттуда родился фирменный юмор игры. «Magicka пугает меня… Но я всё же хотел бы вернуться к ней когда-нибудь», — отметил Пилестедт.

Magicka вышла в 2011 году и быстро стала культовой благодаря необычной системе заклинаний: игроки комбинировали элементы для создания уникальных эффектов, при этом рискуя случайно навредить союзникам. Эти идеи заметно отразились и в Helldivers 2, где «Стратагемы» играют схожую роль.

В 2015 году вышло продолжение — Magicka 2, но уже силами другой студии, Pieces Interactive. Та самая команда была закрыта Embracer Group в 2024 году после неудачного перезапуска Alone in the Dark.

Arrowhead не раскрывает, какой проект возьмётся делать после Helldivers 2. Но фанаты могут быть уверены: дух Magicka, с её юмором и непредсказуемым кооперативом, всё равно так или иначе найдёт отражение в будущем творении студии.