Сотни тысяч воинов в эпичных фэнтези сражениях: анонсирована Magna Conquest

Независимая студия CH4WORKS анонсировала свой дебютный проект в Steam: 4X стратегию в реальном времени Magna Conquest. Разработчики обещают сражения, которые происходит одновременно с развитием событий на карте кампаний – без искусственных пауз. В битвах смогут принять участие до 100,000 воинов.

В Magna Conquest игроки возглавят своё королевство в мире средневекового фэнтези. Можно будет развивать его экономику и инфраструктуру, проводить дипломатию и торговлю с соседями и исследовать технологии в рамках обширного древа.

Дата выхода Magna Conquest пока что не установлена.