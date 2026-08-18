ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Magna Conquest TBA
Стратегия, Инди, Глобальная стратегия, Вид сверху, Кооператив, Средневековье
7 1 оценка

Сотни тысяч воинов в эпичных фэнтези сражениях: анонсирована Magna Conquest

Solstice Solstice

Независимая студия CH4WORKS анонсировала свой дебютный проект в Steam: 4X стратегию в реальном времени Magna Conquest. Разработчики обещают сражения, которые происходит одновременно с развитием событий на карте кампаний – без искусственных пауз. В битвах смогут принять участие до 100,000 воинов.

В Magna Conquest игроки возглавят своё королевство в мире средневекового фэнтези. Можно будет развивать его экономику и инфраструктуру, проводить дипломатию и торговлю с соседями и исследовать технологии в рамках обширного древа.

Дата выхода Magna Conquest пока что не установлена.

Анонсы 1 Трейлеры 1
Источник
4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий