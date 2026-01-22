Воруй души и круши демонов в игре Magnavale: Eternal Soul

Что если Смерть станет тебе другом? Встречайте готическую метроидванию Magnavale: Eternal Soul, где вы не просто убиваете врагов, а крадете их души! И да, сам Мрачный Жнец на вашей стороне! Бу!

Замок Лексингтон зовёт вас. Войдите внутрь и узнайте правду о своей силе. Сражайтесь с полчищами демонов, исследуйте каждый проход и находите новые припасы для своего снаряжения. Не бойтесь смерти, а примите её. Ибо сам жнец на вашей стороне и воскресит вас в вашем последнем пристанище. Достигнутый прогресс не будет потерян, но некоторые могут помнить ваши ошибки.

Смерть дарует вам способность красть души ваших врагов. В каждой душе заключена уникальная сила. Сила, такая как создание снарядов, изменение вашего физического состояния, призыв хранителя для защиты, изменение ваших способностей и многое другое.

Игрокам обещают возможность не только сражаться с ордами демонов и выкачивать из них души, но и исследовать каждый закоулок и находить новое снаряжение и апгрейдить свой арсенал.

Дата выхода игры пока не определена, но ее обещают "скоро" и на PC в Steam.