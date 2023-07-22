Карточная стратегия Mahokenshi вышла на Mac ©

Издатель Iceberg Interactive и разработчик Game Source Studio сделали важный шаг вперед с Mahokenshi после ее успешного выпуска для ПК и недавнего крупного обновления контента – наша пошаговая стратегическая игра по сбору колод теперь доступна для macOS в Steam.

Исследуйте огромное количество ярких 3D-карт и погрузитесь в волшебную японскую атмосферу, где махокенши являются единственной надеждой против коррумпированных сил. На своем пути вы столкнетесь со многими опасностями, но разве это не стоит того во имя вашей чести? Вы уверены, что это так. Находите отдаленные локации, находите сокровища и используйте силу 4 домов самураев для создания мощных комбо.

Познакомьтесь с разнообразными и дружелюбными жителями Небесных островов, спасайте деревни, открывайте святыни и побеждайте смертоносных демонов. Оживите свои сражения с полностью анимированными персонажами. Выполняйте магические маневры, огненные атаки, сильные оборонительные приемы и стремительные контратаки, чтобы вернуть мир на острова.