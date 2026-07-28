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Флешки больше не нужны - взлом PlayStation 4 на прошивке 11.02 теперь запускается прямо из браузера
Продажи Resident Evil Requiem превысили 8 миллионов копий
Insomniac выпустила обновление для Marvel's Spider-Man 2 с костюмами из "Человек-паук: Новый день" и Marvel Tokon
"С любовью, Рокси": Ева Мендес пожелала удачи Райану Гослингу с "Призрачным гонщиком"
Дополнение Revelations для DOOM: The Dark Ages получило скидку 50% в PS Store спустя несколько недель после релиза
Премьера второго сезона перезапуска "Клиники" состоится 30 сентября
Для состоятельных и экономных: ASRock раньше времени раскрыла Radeon RX 9050 с 8 и 4 ГБ памяти
Новый хоррор превратит уборку снега в кошмар: анонсирована Snowed Under
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DragonSword: Awakening переводили через ChatGPT и Claude: ошибки локализации и реакция игроков
Русский трейлер фильма "Рокки - это я"
Русский тизер S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
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Как основатель Atari Нолан Бушнелл создал индустрию видеоигр и обманывал конкурентов: интервью
Как создавалась вступительная заставка 007 First Light: интервью с авторами из Territory Studio
Польский амбициозный проект, которому не суждено было выйти. Как Chrome 2 пыталась изменить жанр шутеров
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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