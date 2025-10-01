Maid of Sker VR: валлийский хоррор оживает в виртуальной реальности

Wales Interactive представила Maid of Sker VR — обновленную версию психологического survival horror, выход которой состоится в ноябре на PlayStation VR2, SteamVR и Quest.

Игрокам предстоит отправиться в атмосферный отель конца XIX века, пропитанный мраком валлийского фольклора. Здесь обитает культ «Тихих», и выжить среди них можно только с помощью звукового устройства и тактики скрытности. Разработчики предупреждают: не паникуйте… и даже не дышите.

Сюжет вдохновлен легендой об Элизабет Уильямс и переплетает семейные тайны, рабство, пиратство и сверхъестественные проклятия. Важнейшей частью геймплея станет инновационная 3D-звуковая система ИИ, благодаря которой противники реагируют на малейшие шумы.

Атмосферу дополняют новые интерпретации валлийских гимнов, таких как Calon Lân и Suo-Gân, исполненные в chilling-стиле певицей Тиа Калмару.

Maid of Sker VR обещает соединить психологический, готический и британский хоррор в уникальном VR-опыте, где каждый шаг может стать последним.