В Epic Games Store стартовала раздача Maid of Sker и Arcade Paradise

В магазине Epic Games снова настало время раздачи подарков. Бесплатная раздача Floppy Knights с прошлой недели только что истекла, и это означает, что обещанные копии Maid of Sker и Arcade Paradise можно бесплатно получить всем геймерам на ПК. У вас есть целая неделя, чтобы добавить игры в свою библиотеку Epic Games Store.

Maid of Sker представляя собой хоррор, вдохновленный валлийским и британским фольклором. Действие игры от первого лица происходит в конце 1800-х годов в отдаленном отеле Скер, где Томас Эванс пытается найти Элизабет Уильямс. Жители отеля слепы, но могут выследить Томаса по звукам, которые он издает, и даже дыхание нужно контролировать.

Arcade Paradise — это бизнес-симулятор, в котором вы открываете и управляете игровым залом, надеясь сделать его процветающим бизнесом. Действие игры происходит в 1990-х годах. В игре вы играете роль Эшли, которая управляет семейным бизнесом прачечной самообслуживания, находящимся в затруднительном положении. Однако вскоре игровые автоматы в подсобке становятся основным источником дохода, и вы, как игрок, должны развивать бизнес оттуда.

Раздачи Arcade Paradise и Maid of Sker должны закончиться 25 июля, а следующий бесплатный подарок от Epic Games Store — копия F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — появится в тот же день.