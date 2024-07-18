В Epic Games Store стартовала раздача Maid of Sker и Arcade Paradise

В магазине Epic Games снова настало время раздачи подарков. Бесплатная раздача Floppy Knights с прошлой недели только что истекла, и это означает, что обещанные копии Maid of Sker и Arcade Paradise можно бесплатно получить всем геймерам на ПК. У вас есть целая неделя, чтобы добавить игры в свою библиотеку Epic Games Store.
Maid of Sker представляя собой хоррор, вдохновленный валлийским и британским фольклором. Действие игры от первого лица происходит в конце 1800-х годов в отдаленном отеле Скер, где Томас Эванс пытается найти Элизабет Уильямс. Жители отеля слепы, но могут выследить Томаса по звукам, которые он издает, и даже дыхание нужно контролировать.
Arcade Paradise — это бизнес-симулятор, в котором вы открываете и управляете игровым залом, надеясь сделать его процветающим бизнесом. Действие игры происходит в 1990-х годах. В игре вы играете роль Эшли, которая управляет семейным бизнесом прачечной самообслуживания, находящимся в затруднительном положении. Однако вскоре игровые автоматы в подсобке становятся основным источником дохода, и вы, как игрок, должны развивать бизнес оттуда.
Раздачи Arcade Paradise и Maid of Sker должны закончиться 25 июля, а следующий бесплатный подарок от Epic Games Store — копия F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — появится в тот же день.
годно. надеюсь F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch всё же в этот раз будут раздавать, хотя для стима уже прикупил при скидках.
Так её уже два раза раздавали, сейчас вот третий раз будут раздавать, хорошо тем, кто не взял. Плохо, кто уже взял :)