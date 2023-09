Интерактивный документальный фильм The Making of Karateka стал доступен на ПК и консолях ©

Интерактивный документальный фильм Digital Eclipse о первой коммерческой игре Джордана Мехнера — The Making of Karateka — уже вышел на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch (Северная Америка). Версия для Nintendo Switch выйдет в Европе и Австралии 5 сентября и в Азии 7 сентября.

В фильме The Making of Karateka рассказывается история о том, как подросток с Apple II создал одну из самых революционных и влиятельных игр всех времен:

Узнайте, как создавалась Karateka, с помощью исчерпывающего архива проектной документации, комментариев режиссера и совершенно новых видеофункций.

Играйте в точные до пикселя версии оригинальных игр Karateka и в разнообразные ранее не публиковавшиеся прототипы.

Наслаждайтесь двумя новыми играми, эксклюзивными для документального фильма: Karateka Remastered (совершенно новая версия оригинала) и Deathbounce: Rebounded (твин-стик-шутер, основанный на неопубликованном прототипе Джордан Мекнера до Karateka).

The Making of Karateka — первый релиз в новой серии Gold Master Series от Digital Eclipse, в которой история видеоигр архивируется в уникальном интерактивном игровом формате, впервые использованном в таких известных коллекциях, как Atari 50: The Anniversary Celebration и Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Вторая часть серии Gold Master выйдет в четвертом квартале 2023 года.