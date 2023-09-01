Интерактивный документальный фильм The Making of Karateka стал доступен на ПК и консолях

Интерактивный документальный фильм Digital Eclipse о первой коммерческой игре Джордана Мехнера — The Making of Karateka — уже вышел на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch (Северная Америка). Версия для Nintendo Switch выйдет в Европе и Австралии 5 сентября и в Азии 7 сентября.
В фильме The Making of Karateka рассказывается история о том, как подросток с Apple II создал одну из самых революционных и влиятельных игр всех времен:
- Узнайте, как создавалась Karateka, с помощью исчерпывающего архива проектной документации, комментариев режиссера и совершенно новых видеофункций.
- Играйте в точные до пикселя версии оригинальных игр Karateka и в разнообразные ранее не публиковавшиеся прототипы.
- Наслаждайтесь двумя новыми играми, эксклюзивными для документального фильма: Karateka Remastered (совершенно новая версия оригинала) и Deathbounce: Rebounded (твин-стик-шутер, основанный на неопубликованном прототипе Джордан Мекнера до Karateka).
The Making of Karateka — первый релиз в новой серии Gold Master Series от Digital Eclipse, в которой история видеоигр архивируется в уникальном интерактивном игровом формате, впервые использованном в таких известных коллекциях, как Atari 50: The Anniversary Celebration и Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.
Вторая часть серии Gold Master выйдет в четвертом квартале 2023 года.
Эта игра самое большое разочарование в моей жизни. В 90-х игры стоили дорого и давался один шанс в год выбрать игру для себя. Моего мнения никто не спрашивал в силу возраста, а брат решил купить это просто выбрав игру по картинке
В итоге в наши руки попал картридж с не самой лучшей игрой, на неё даже меняться никто не хотел
А у нас во дворе каратека ценилась.
Детство...
Я сегодня в первый класс отвел оболтуса.
Ну мне в это плане не повезло, у всех были топовые сборники. Никто не хотел менять своего условного Робокопа или черепах на игру, с не самой красивой графикой где 90% игроков умирали у первой же арки, которая прихлопывала насмерть, пройти её для многих казалось чем то невозможным
Я и брат её прошли не по разу, но просто потому что выбирать было не из чего. Самое забавное, что я наверняка и сейчас не пройду это место
по-моему ее бесплатно на дискетах вместе со сборниками игр для Атари800 переписывали.
В моей жизни не было Атари и никогда её ни у кого не видел. Были стандартный набор Денди/Сега/PS1
Один раз даже SNES увидел у жадного сына директора школы, поэтому только видел
1800 р... понимаю