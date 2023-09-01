Интерактивный документальный фильм The Making of Karateka стал доступен на ПК и консолях

История создания культовой Karateka — это путешествие от студенческой мечты к видеоигровой классике. В The Making of Karateka повествуется о том, как юный гений Джордан Мекнер, вооружившись лишь компьютером Apple II, разработал один из самых новаторских экшенов своего времени.

Вас ждёт погружение в процесс создания игры. Бесценные архивные материалы, прототипы, концепты — всё это раскроет тайны разработки Karateka. Интерактивный формат позволит каждому исследовать уникальную историю в своём темпе и ощутить себя частью команды Мекнера.