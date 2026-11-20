Независимая команда Mossbomb из 4 человек выпустила 2D-стратегию с элементами симулятора колонии Malignus в раннем доступе Steam. Изначально релиз планировался немного раньше, но сдвинулся из-за затянувшейся проверки на стороне Valve - в студии пояснили, что стандартное окно модерации в 3-5 рабочих дней растянулось до 12 суток. Вместе с запуском сборки создатели закрыли бесплатную демоверсию, которая фактически включала в себя весь контент предрелизного билда и позволила некоторым тестировщикам наиграть свыше 100 часов. Стоимость игры в российском регионе Steam составила 890 рублей, а интерфейс переведен на русский язык.

Проект на движке Godot Engine объединяет механики Dungeon Keeper и RimWorld, предлагая управлять целым подземельем и его темным владыкой. На выбор доступны 4 босса с разными древами навыков, показанные в свежем трейлере: лич с призывом призраков и парализующими кругами рун, зловещее око с красным лазером и телекинезом, сводящий с ума глубинный ужас и гигантский огненный демон с массивным мечом. Чем больше сокровищ хранится в тронном зале, тем сильнее становится босс и тем шире границы самой базы.

Основной рабочей силой служат 6 рас приспешников - гоблины, кобольды, орки, гноллы, багбиры и огры. Каждый подчиненный наделен набором черт характера и постоянно находит поводы для жалоб: от сырой пищи и нехватки кроватей до холодной воды или сломанного сородичами туалета. При переполнении шкалы недовольства слуги начинают вредить и поднимают бунты, поэтому хозяину логова приходится обеспечивать им развлечения вроде азартных игр и поклонения 3 темным богам либо прибегать к ежедневной порке.

Для сдерживания отрядов искателей приключений, представленных 6 расами и 10 классами с более чем 40 чертами, коридоры начиняются инженерными ловушками. В арсенале имеются метатели дротиков, вращающиеся лезвия, огнеметы, камеры с ядовитым газом, электрические катушки и паутина, которые соединяются проводами с нажимными плитами, растяжками, датчиками, рычагами и таймерами. Кроме того, подземелье можно защищать при помощи диких пещерных монстров - сейчас доступно свыше 30 видов существ и 9 типов логов для их приручения или охоты.

Добывать золото и провизию приходится в набегах на поверхность в реальном времени, разоряя деревни людей и других рас либо выстраивая торговлю с поселениями чудовищ. Уцелевших авантюристов разрешается заковывать в кандалы и бросать в темницу для пыток, выведывая секретные цели на карте мира или требуя выкуп. Помимо одиночного режима, поддерживается сетевой кооператив на 2-4 игроков, а в сражениях подопечные используют 4 школы магии: пиромантию, электромантию, некромантию и тенемантию.

Malignus - масштабная и амбициозная песочница на раннем этапе разработки. Из-за множества взаимодействующих систем игроки неизбежно находят ситуации, стратегии и проблемы, которые невозможно предугадать исключительно внутренним тестированием.

- студия Mossbomb, авторы игры

На старте в Steam игра собрала 100% положительных отзывов при пока еще небольшом их количестве, а пиковый онлайн достиг отметки в 259 человек. Аудитория хвалит увлекательный цикл менеджмента и открытость разработчиков в Discord, где предложения сообщества быстро добираются до патчей. Впрочем, пользователи также указывают на типичные недоработки ранней версии: после выживания до 30 игрового дня на высокой сложности занятия заканчиваются, глобальная карта остается во многом заготовкой, враги слишком прямолинейно идут к цели, а баланс ловушек и разнообразие снаряжения слуг пока ограничены.

По оценкам Mossbomb, Malignus пробудет в раннем доступе около 1 года, получая регулярные обновления с новым контентом и исправлением ошибок. В дальнейшем разработчики планируют добавить поддержку Steam Workshop для модификаций, а к полноценному выходу цена проекта увеличится с 19.99 до 29.99 доллара.