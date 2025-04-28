Состоялся релиз милого чибби-приключения Maliki: Poison Of The Past

Французская студия Blue Banshee совместно с Ankama Games выпустила яркий приключенческий экшен Maliki: Poison Of The Past, основанный на популярном одноименном веб-комиксе. Проект приглашает игроков в красочный мир, стоящий на грани вымирания из-за загадочного монстра по имени Poison, который искажает пространство и время.

В центре истории — Санд, которой предстоит отправиться в эпичное путешествие вместе с харизматичной Малики и её эксцентричной семьей. Игрокам предстоит сражаться с врагами, используя манипуляции со временем, решать головоломки и раскрывать тайны прошлого.

Maliki: Poison Of The Past предлагает увлекательную боевую систему, выполненную в ярком чибби-стиле, и обещает более 40 часов насыщенного геймплея.