Состоялся релиз RPG Maliki: Poison of the Past по мотивам французских комиксов на ПК и Nintendo Switch

Издательство Ankama и студия Blue Banshee сообщили о выходе ролевой игры Maliki: Poison of the Past. Проект уже доступен для приобретения на ПК (в Steam и через Ankama Launcher) и консоли Nintendo Switch с 22 апреля 2025 года.

Игра основана на одноименной серии французских комиксов "Малики", созданной художником Souillon, который также является сооснователем студии-разработчика Blue Banshee. По сюжету, игрокам предстоит присоединиться к главной героине Малики и ее друзьям в борьбе против загадочного растительного существа по имени Яд (Poison), которое угрожает нарушить баланс времени и пространства.

Геймплей Maliki: Poison of the Past представляет собой однопользовательскую приключенческую RPG, сочетающую исследование мира, решение головоломок (в том числе связанных с временными парадоксами) и пошаговые сражения. Боевая система включает механику манипуляции временем, позволяющую игрокам "перематывать" или "пропускать" ходы, отправлять врагов в прошлое или предвидеть их будущие действия, что добавляет стратегической глубины.

Между приключениями игроки смогут развивать свою базу под названием "Домен" (Domaine), где доступны элементы крафта, фермерства и кулинарии для усиления команды. Визуальный стиль игры вдохновлен оригинальными комиксами и японским стилем "тиби".

Maliki: Poison of the Past предлагает погрузиться во вселенную, насчитывающую более 20 лет истории и популярную во Франции. Игра доступна на ПК и Nintendo Switch.