Бывший сценарист Dragon Age пишет историю для Malys - карточного рогалика про священника-экзорциста

Студия Summerfall, которую вы можете знать по музыкальной RPG Stray Gods, взялась за совершенно другой проект. Они анонсировали Malys — карточный рогалик про бывшего священника, который теперь охотится на демонов по ночному городу. При этом игра пока не получила ни конкретной даты выхода, ни списка платформ — видимо, всё это прояснится позже. Зато уже известно, что разработчики хотят запустить сбор денег на Кикстартере и обещают выпустить игру в течение полугода после его завершения.

Вот вам немного информации про игру: Malys — это карточный рогалик с религиозным уклоном. Играем мы в нём за некоего Ноя — бывшего священника, который решил переквалифицироваться в экзорцисты. Весь геймплей сводится к тому, что с помощью карточной механики мы ищем «гниль» внутри людей, одержимых демонами, и пытаемся победить главную злодейку — демоницу Малис, которую разработчики решили сделать самой хитрой и сильной из всех демонических созданий. Ну и как водится в любом уважающем себя рогалике, умер — начинай заново.

И ещё один момент — сценарием занимается Дэвид Гейдер, бывший ведущий сценарист BioWare. Он раньше работал над серией Dragon Age, а потом стал творческим директором Stray Gods.