Man I Just Wanna Live - анонсировали нуарный кошмар в стиле MSPaint

Студия JZPS Games представила дебютный трейлер Man I Just Wanna Live — мрачного приключения с необычной рисованной графикой в стиле Microsoft Paint и атмосферой нуарного кошмара. Главной героине предстоит пережить, пожалуй, самое ужасное утро в своей жизни.

История начинается с того, что девушка по имени Мия просыпается в своей обшарпанной квартире после бурной ночи с большим количеством алкоголя. Сильное похмелье оказывается далеко не главной проблемой: в ванной лежит без признаков жизни парень, которого она накануне привела домой.

Теперь Мии предстоит разобраться в происходящем и каким-то образом выбраться из неприятностей. Разработчики описывают проект как визуальный кошмар, сочетающий абсурдную ситуацию, мрачную атмосферу и нарочито примитивный художественный стиль.

Дебютный трейлер знакомит с необычной эстетикой игры, в которой грубые рисунки, напоминающие творчество в Paint, становятся частью тревожного и сюрреалистичного повествования.

Man I Just Wanna Live разрабатывается для PC и выйдет в Steam. Точная дата релиза пока не объявлена.