Mandate Order обещает переосмыслить стратегию: война начинается не на поле боя, а в планировке города

В большинстве стратегических игр война выглядит как отдельный этап: игроки собирают армию, выстраивают линии фронта и переходят к тактическим сражениям. Mandate Order предлагает радикально иной взгляд на жанр, смещая фокус с битв на то, что им предшествует — саму структуру города и его способность выживать под давлением времени, ресурсов и логистики.

Игра, разрабатываемая независимой студией Digital Sky из Чэнду, переносит действие в эпоху Весны и Осени и Воюющих царств. Игрок начинает с небольшого пограничного поселения, которое необходимо превратить в полноценную военную крепость. Однако ключевая идея заключается в том, что война начинается задолго до появления врага у стен.

Каждый элемент города в Mandate Order связан с системой выживания: колодцы обеспечивают воду, поля — продовольствие, мастерские создают инструменты, склады формируют логистическую основу, а дороги определяют эффективность всей экономики. Ошибка в планировке на ранних этапах может привести к цепной реакции проблем спустя часы игры — от нехватки ресурсов до неспособности мобилизовать армию.

Отдельное внимание уделено логистике. Ресурсы не существуют «в вакууме» — их необходимо добывать, хранить, транспортировать и распределять. Именно транспортные цепочки становятся центральным элементом поздней стадии игры, когда город превращается в сложную сеть взаимозависимых систем.

Важной особенностью является и система населения, где «Ву» представляет собой группы рабочих. Игрок не управляет каждым жителем напрямую, но распределяет рабочую силу между задачами. Эти же рабочие могут быть мобилизованы в армию, что делает военную мощь напрямую зависимой от экономики города.

Mandate Order также вводит систему философских школ эпохи, включая конфуцианство, даосизм, моизм и легизм. Вассалы, представляющие эти школы, влияют на экономику, управление и военное развитие, формируя уникальный стиль прохождения для каждой кампании.

В итоге Mandate Order выглядит как попытка переосмыслить жанр city builder через призму древнекитайской логики государства и войны. Здесь не существует отдельного «режима битвы» — каждая дорога, поле и склад уже являются частью будущего конфликта. И именно поэтому главным противником игрока становится не армия врага, а собственная способность выстроить работающую систему, способную пережить испытание временем.