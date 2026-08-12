На ПК вышел многообещающий градостроительный симулятор в эпоху древнего Китая Mandate Order - есть русский язык

Разработчики из студии Digital Sky наконец-то объявили о выходе в ранний доступ масштабной стратегической игры Mandate Order. Проект, объединяющий элементы градостроительного симулятора и тактики в реальном времени, переносит геймеров в суровую эпоху сражающихся царств Древнего Китая.

Главной фишкой Mandate Order является тесное переплетение мирного развития и постоянных военных действий. Разработчики намеренно отказались от традиционной схемы «сначала отстроить город, а потом идти воевать». Вместо этого пользователям предстоит управлять самым настоящим военным городом-государством, непрерывно балансируя между экономикой, нуждами населения, дипломатией и обеспечением армии.

Процесс строительства поселения не привязан к сетке, что позволяет свободно планировать расположение жилых кварталов, ремесленных мастерских, казарм и укреплений. Важной же геймплейной составляющей является динамическая смена времен года и погодных условий. Сезонный цикл диктует свои правила: от весенней посевной и осеннего сбора урожая до зимнего выживания. Погода напрямую влияет не только на темпы развития экономики, но и на скорость продвижения армий на глобальной карте. Для борьбы со стихийными бедствиями предусмотрена уникальная система ритуалов жертвоприношений небесам.

Внутренняя политика опирается на систему советников. Лидер фракции может привлекать ко двору мудрецов различных древних философских течений — конфуцианцев, даосов, легистов или моистов, назначая их ответственными за законы, армию или международную торговлю. Выбор советников открывает разные стратегии прохождения.

Сражения в Mandate Order проходят в реальном времени и поддерживают столкновения до тысячи юнитов на одном поле боя. По заявлениям студии Digital Sky, версия для раннего доступа уже включает в себя масштабную работу над ошибками, проделанную после анализа отзывов с прошедших демо. Тем не менее после запуска, игра продолжает собирать среднее оценки, как раз за все те же ошибки - авторы обещают их поправить первыми патчами.

Mandate Order планируют продержать в раннем доступе около года.