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Mandate Order 12.08.2026
Стратегия, Симулятор, Инди, Менеджер, Строительство, Вид сверху, Средневековье
6 7 оценок

На ПК вышел многообещающий градостроительный симулятор в эпоху древнего Китая Mandate Order - есть русский язык

Gutsz Gutsz

Разработчики из студии Digital Sky наконец-то объявили о выходе в ранний доступ масштабной стратегической игры Mandate Order. Проект, объединяющий элементы градостроительного симулятора и тактики в реальном времени, переносит геймеров в суровую эпоху сражающихся царств Древнего Китая.

Главной фишкой Mandate Order является тесное переплетение мирного развития и постоянных военных действий. Разработчики намеренно отказались от традиционной схемы «сначала отстроить город, а потом идти воевать». Вместо этого пользователям предстоит управлять самым настоящим военным городом-государством, непрерывно балансируя между экономикой, нуждами населения, дипломатией и обеспечением армии.

Процесс строительства поселения не привязан к сетке, что позволяет свободно планировать расположение жилых кварталов, ремесленных мастерских, казарм и укреплений. Важной же геймплейной составляющей является динамическая смена времен года и погодных условий. Сезонный цикл диктует свои правила: от весенней посевной и осеннего сбора урожая до зимнего выживания. Погода напрямую влияет не только на темпы развития экономики, но и на скорость продвижения армий на глобальной карте. Для борьбы со стихийными бедствиями предусмотрена уникальная система ритуалов жертвоприношений небесам.

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Внутренняя политика опирается на систему советников. Лидер фракции может привлекать ко двору мудрецов различных древних философских течений — конфуцианцев, даосов, легистов или моистов, назначая их ответственными за законы, армию или международную торговлю. Выбор советников открывает разные стратегии прохождения.

Сражения в Mandate Order проходят в реальном времени и поддерживают столкновения до тысячи юнитов на одном поле боя. По заявлениям студии Digital Sky, версия для раннего доступа уже включает в себя масштабную работу над ошибками, проделанную после анализа отзывов с прошедших демо. Тем не менее после запуска, игра продолжает собирать среднее оценки, как раз за все те же ошибки - авторы обещают их поправить первыми патчами.

Mandate Order планируют продержать в раннем доступе около года.

ПК 2 Трейлеры 2 Скриншоты 1
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Egik81

Правильно младший брат должен уважать старшего и знать его историю на зубок.

4
ratte88

Вау, очередной уникальный градостроитель

2