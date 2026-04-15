Открылась запись на тестирование исторической градостроительной стратегии Mandate Order

Студия Digital Sky приглашает игроков принять участие в тестировании новой исторической стратегии с элементами выживания Mandate Order. Прямо сейчас любой желающий может записаться на плейтест на официальной странице проекта в сервисе Steam. Для этого достаточно нажать кнопку запроса доступа в соответствующем блоке, после чего игра сразу появится в библиотеке. Проект перенесет пользователей в эпоху Сражающихся царств древнего Китая, где им предстоит взять на себя роль защитника приграничной крепости. Выход полной версии запланирован на 2026 год.

В основе игрового процесса лежит глубокое сочетание строительства, добычи ресурсов и тактических военных действий. Игрокам придется возводить оборонительные сооружения из дерева и утрамбованной земли, налаживать производственные цепочки и обеспечивать население продовольствием. Важной механикой станет историческая система 100 философских школ. Идеи различных мыслителей будут напрямую влиять на дипломатию и внутреннюю политику государства. Для защиты территорий предусмотрено создание 1 армии из различных боевых отрядов, среди которых будут колесницы и воины с уникальным оружием. Возведение многоуровневых стен поможет сдерживать массированные атаки врагов.

Разработчики активно собирают отзывы участников плейтеста и выпускают регулярные обновления. В рамках тестирования авторы уже добавили экосистему диких животных с 3 видами хищников, а также реализовали динамическую смену 4 времен года. Суровые погодные условия напрямую воздействуют на урожайность 1 фермы и скорость передвижения войск на карте. Для комфортного запуска проекта геймерам понадобится компьютер с процессором уровня Intel Core i7 9700 и 16 гигабайтами оперативной памяти. Для установки потребуется 20 гигабайт свободного места на диске.