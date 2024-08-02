Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora будет доступна посетителям Gamescom 2024

Knights Peak и Primal Game Studio сообщили, что Mandragora, темная фэнтезийная экшен-RPG в стиле Soulslike и Metroidvania, будет доступна на Gamescom 2024. Посетители Gamescom получат возможность испытать самую продвинутую версию игры и столкнуться с трудностями жестокого мира, который не приемлет вторых мест. Кроме того, у них будет возможность сфотографироваться рядом с оборотнем Матроной Лейлой, одним из уникальных боссов, на стенде.

В Mandragora человечество сдало мир монстрам. Жители Фэлдуума прячутся за кирпичными стенами и частоколами невежества, возведенными их лидерами. Игроки будут путешествовать по миру, находящемуся в упадке, медленно поддаваясь разрушительному воздействию Энтропии. Они будут сражаться с жестокими существами, бросать вызов кошмарным боссам, встречать новых союзников и врагов и делать суровый моральный выбор. Игра предлагает множество путей, которые стоит пройти, каждый со своими уникальными испытаниями и наградами.