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Mandragora 2024 г.
Экшен, Ролевая, Инди
6.6 27 оценок

Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила новый трейлер

butcher69
Новости

Красивая 2,5D метроидвания, Mandragora, продемонстрировала на выставке Future Games Show больше геймплея с мечами и убийством монстров. Вместе с новым взглядом на игру разработчики из Primal Game Studio также подтвердили, что релиз состоится до конца этого года, а новым издателем выступит Knights Peak.

Несмотря на богатую атмосферу и персонажей, Mandragora - это сложный боевой опыт. Выберите класс, а затем настройте свои навыки и способности в глубоко удовлетворяющей вас системе развития RPG. Сражайтесь с вампирами и драконами, варгами, нежитью и другими существами, открывая улучшения и создавая снаряжение, необходимое для продвижения вперед и победы над злобными боссами, преграждающими вам путь.

Помимо создания инструментов, необходимых для спасения Фаэльдуума от монстров, разрывающих его на части, вы также будете развивать снаряжение и навыки, необходимые для открытия мира. Например, крюк-кошка, чтобы перебираться в новые области, или Ведьмин фонарь, позволяющий попасть в потусторонний мир Энтропии через разрывы в ткани реальности.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Николай Н

Брайан Митсода сюжет пишет? Вах. А чего же вы раньше молчали?
Не Вампиры маскарадные, конечно, но все равно сок.

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