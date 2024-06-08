Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила новый трейлер

Красивая 2,5D метроидвания, Mandragora, продемонстрировала на выставке Future Games Show больше геймплея с мечами и убийством монстров. Вместе с новым взглядом на игру разработчики из Primal Game Studio также подтвердили, что релиз состоится до конца этого года, а новым издателем выступит Knights Peak.

Несмотря на богатую атмосферу и персонажей, Mandragora - это сложный боевой опыт. Выберите класс, а затем настройте свои навыки и способности в глубоко удовлетворяющей вас системе развития RPG. Сражайтесь с вампирами и драконами, варгами, нежитью и другими существами, открывая улучшения и создавая снаряжение, необходимое для продвижения вперед и победы над злобными боссами, преграждающими вам путь.

Помимо создания инструментов, необходимых для спасения Фаэльдуума от монстров, разрывающих его на части, вы также будете развивать снаряжение и навыки, необходимые для открытия мира. Например, крюк-кошка, чтобы перебираться в новые области, или Ведьмин фонарь, позволяющий попасть в потусторонний мир Энтропии через разрывы в ткани реальности.