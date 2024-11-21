Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила новый трейлер с датой релиза

Knights Peak и Primal Game Studio объявили дату выхода. Уникальная темная фэнтезийная экшен-RPG выйдет 17 апреля 2025 г.

Mandragora теперь доступна для предварительного заказа на ПК вместе с Digital Deluxe Edition. Искатели приключений могут рассчитывать на эксклюзивный контент и возможность окунуться в темный фэнтезийный мир до официального релиза. В двух обширных фазах предварительного просмотра для ПК, одна из которых состоится в ноябре, а вторая ожидается в феврале, владельцы предварительного заказа смогут испытать выбранные части игры и помочь сделать Mandragora выдающимся игровым опытом.

В Mandragora человечество сдало мир монстрам. Жители Faelduum прячутся за кирпичными стенами и частоколами невежества, возведенными их лидерами. Игроки будут путешествовать по миру, находящемуся в упадке, медленно поддаваясь разрушительному воздействию Энтропии. Они будут сражаться с жестокими существами, бросать вызов кошмарным боссам, встречать новых союзников и врагов и делать суровый моральный выбор. Игра предлагает множество путей, которые стоит пройти, каждый со своими уникальными испытаниями и наградами.