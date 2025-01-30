ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mandragora 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди
7.1 34 оценки

Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила подзаголовок Whispers of the Witch Tree

monk70
Новости

Издатель Knights Peak и разработчик Primal Game Studio анонсируют новое название своей предстоящей темной фэнтезийной экшен-RPG: Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Эта игра знаменует начало захватывающего путешествия по темному фэнтезийному миру Mandragora. Обширная экшен-RPG с элементами Soulslike и Metroidvania выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 17 апреля 2025 г.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree передает суть и атмосферу обширного повествования, написанного Брайаном Мицодой, и обещает начало новой повествовательной вселенной, сосредоточенной вокруг сурового, разрушающегося мира и таинственной магии, найденной в нем.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree, разработанная Primal Game Studio, представляет собой экшен-RPG, сочетающую в себе сложную сюжетную линию с элементами Soulslike и Metroidvania. Действие игры происходит в темном средневековом фэнтезийном мире, где игроки будут перемещаться по земле, опустошенной Энтропией, сражаясь с кошмарными существами и грозными боссами, принимая при этом важные моральные решения, которые определят судьбу их мира.

Основные особенности Mandragora: Whispers of the Witch Tree:

  • Шесть классов персонажей с уникальными древами талантов, пассивными навыками и более 200 активными улучшениями навыков.
  • Сражайтесь со страшными врагами, включая 15 жестоких боссов и 19 сложных мини-боссов.
  • Сюжет, созданный Брайаном Мицодой, включая альтернативные концовки, созданные игроком.
  • Саундтрек, составленный Христосом Антониу (Septicflesh) и исполненный FILMharmonic Orchestra of Prague.
9
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий