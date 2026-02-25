Mandragora: Whispers of the Witch Tree теперь предлагает бесконечную реиграбельность на Nintendo Switch

Компания Knights Peak объявила о выходе долгожданного обновления Новая игра+ для Mandragora: Whispers of the Witch Tree на Nintendo Switch. Это обновление добавляет бесконечную реиграбельность, а также значительные улучшения качества жизни, обширные улучшения игрового процесса, пользовательского интерфейса и графики.
Основные моменты обновления «Новая игра+»:
- Новая игра+: Погрузитесь в бесконечно реиграбельный геймплей с усиленными врагами, улучшенным оружием и возможностью начать игру с полностью экипированным персонажем.
- Новое оружие: Используйте новое оружие, такое как «Аврора», «Багровый резец» и «Разрушитель царств», чтобы улучшить свои боевые стратегии.
- Улучшения качества жизни: Наслаждайтесь улучшенным управлением навыками с возможностью возврата средств и перераспределения очков навыков, улучшенной навигацией по карте и функциями быстрой покупки/продажи.
- Улучшения игрового процесса: Оцените улучшенную механику передвижения и боя, включая улучшенную активацию скольжения, захват уступов и сбалансированное потребление выносливости.
- Улучшения боссов и врагов: оптимизированные бои с боссами с более понятной механикой и сбалансированной сложностью, а также улучшенные хитбоксы и поведение врагов.
- Улучшения графики и пользовательского интерфейса: погрузитесь в улучшенную графику персонажей, окружения и эффектов, а также улучшенную навигацию и производительность пользовательского интерфейса.
- Исправления ошибок: воспользуйтесь многочисленными исправлениями в боевой системе, навыках, квестах и общей производительности, чтобы обеспечить более плавный игровой процесс.
Mandragora: Whispers of the Witch Tree доступна на Nintendo Switch, ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
