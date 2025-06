Mandragora: Whispers of the Witch Tree в июльском бесплатном обновлении получит новую игру+

Разработчик Primal Game Studio выпустил новый трейлер для своего сайд-скроллингового ролевого экшена Mandragora: Whispers of the Witch Tree, где освещаются некоторые новые функции, которые появятся в игре с бесплатным обновлением, запланированным на июль. Помимо прочего, обновление принесет с собой New Game Plus.

Трейлер также демонстрирует некоторые другие новые материалы, которые были добавлены в игру с момента ее выпуска, включая новую секретную комнату в Forsaken Mine, а также новую область в Braer Castle. Предыдущие обновления также принесли с собой новый Witch Stone перед финальным боссом игры, который может перенести игроков в Forsaken Mine.

«Постоянные обновления после запуска являются краеугольным камнем разработки игр, ориентированной на сообщество, позволяя командам совершенствовать, улучшить баланс и расширять опыт в ответ на отзывы игроков». «Преданное сообщество Mandragora сыграло важную роль в формировании каждого патча, и Primal Game Studio и Knights Peak остаются приверженными этому совместному подходу».

Mandragora: Whispers of the Witch Tree также получила множество улучшений для лучшего игрового опыта и баланса. Они включают больше вариантов сложности, больший лимит маркеров для отметок на карте, новые сочетания клавиш, более четкую обратную связь по HP противника, а также настройки камеры и пользовательского интерфейса для зон Entropy.

Вышедшая в апреле Mandragora: Whispers of the Witch Tree — это сайд-скроллинговая Soulslike экшен-RPG, которая позволяет игрокам играть за один из шести уникальных классов. Эти классы предоставляют разнообразный игровой процесс, от мечей и щитов до мощных заклинаний, которые игрокам придется использовать, чтобы сражаться с «кошмарными существами». Игра может похвастаться огромным, взаимосвязанным миром, который игроки могут исследовать, чтобы находить уникальные предметы и рецепты крафта.

Его история вращается вокруг земли Фэлдуум, находящейся на грани разрушения, и игроки берут на себя роль инквизитора, которому поручено искоренить еретиков в этом районе и обеспечить исполнение воли Короля-Жреца. По пути игроки смогут исследовать различные локации, от величественного Багрового города до ужасающих земель Энтропии.

В ходе игры игроки получат возможность выполнить 60 заданий в 75 уникальных локациях. Игроки также смогут исследовать мир, чтобы найти секреты, скрытые сокровища и новых персонажей, которые могут пролить больше света на то, что происходит в землях Фэлдуума.

С момента своего релиза Mandragora: Whispers of the Witch Tree получила множество обновлений. Последнее крупное из них, выпущенное в мае, довело игру до версии 1.5. Обновление принесло с собой новую область в замке Браер, полную собственной награды, а также множество других предметов, которые могут найти игроки.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree доступна на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.