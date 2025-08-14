Mandragora: Whispers of the Witch Tree выйдет на Nintendo Switch в сентябре этого года

Primal Game Studio объявила дату выхода сайд-скроллерного ролевого экшена Mandragora: Whispers of the Witch Tree на Nintendo Switch — игра появится на платформе 4 сентября, предзаказы стартуют 15 августа.

Игрокам предстоит пробиваться сквозь мрачный фэнтезийный мир, полный монстров, изучать шесть игровых классов, создавать сотни предметов и исследовать обширные локации. Жители городов скрываются за стенами, а герой выходит в открытый мир, чтобы сразиться с чудовищами и изменить судьбу людей к лучшему.

Ранее Mandragora уже была доступна на ПК, PS5 и Xbox Series и получила крупное обновление 1.6 с режимом «Новая игра+». Теперь фанаты смогут насладиться атмосферой мрачного фэнтези и на Switch, погрузившись в эпическое приключение где бы они ни находились.