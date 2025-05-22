Метроидвания Mandragora: Whispers of the Witch Tree получила обновление 1.4

Primal Game Studio и Knights Peak объявили, что их темная фэнтезийная экшен-RPG Mandragora: Whispers of the Witch Tree получила обновление ​​1.4. Новый патч фокусируется на балансировке игрового процесса, стабильности системы и исправлении ошибок, закладывая основу для более широких усилий по реагированию на отзывы сообщества после запуска игры. Теперь игроки могут получить доступ к питомцам Kernel Buzz и Unexpected Bug, загрузив существующее сохранение или начав новую игру, а затем перейдя в Параметры > Общие > Последователь питомца, чтобы выбрать их.

Патч 1.4 знаменует собой первый шаг в развивающейся дорожной карте. В будущих обновлениях будут представлены такие востребованные функции, как улучшенные режимы сложности, Новая игра+, новый класс, дополнительные враги и больше расширений контента. Конкретные подробности выпуска этих будущих функций будут раскрыты в ближайшее время.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

Более того, Mandragora выйдет в физическом формате 5 сентября, включив как стандартное издание, так и коллекционное издание. Последнее включает эксклюзивные физические предметы, такие как артбук, CD с саундтреком и многое другое.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.