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Mandragora: Whispers of the Witch Tree 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди
7.1 34 оценки

Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила подзаголовок Whispers of the Witch Tree

monk70
Новости

Издатель Knights Peak и разработчик Primal Game Studio анонсируют новое название своей предстоящей темной фэнтезийной экшен-RPG: Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Эта игра знаменует начало захватывающего путешествия по темному фэнтезийному миру Mandragora. Обширная экшен-RPG с элементами Soulslike и Metroidvania выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 17 апреля 2025 г.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree передает суть и атмосферу обширного повествования, написанного Брайаном Мицодой, и обещает начало новой повествовательной вселенной, сосредоточенной вокруг сурового, разрушающегося мира и таинственной магии, найденной в нем.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree, разработанная Primal Game Studio, представляет собой экшен-RPG, сочетающую в себе сложную сюжетную линию с элементами Soulslike и Metroidvania. Действие игры происходит в темном средневековом фэнтезийном мире, где игроки будут перемещаться по земле, опустошенной Энтропией, сражаясь с кошмарными существами и грозными боссами, принимая при этом важные моральные решения, которые определят судьбу их мира.

Основные особенности Mandragora: Whispers of the Witch Tree:

  • Шесть классов персонажей с уникальными древами талантов, пассивными навыками и более 200 активными улучшениями навыков.
  • Сражайтесь со страшными врагами, включая 15 жестоких боссов и 19 сложных мини-боссов.
  • Сюжет, созданный Брайаном Мицодой, включая альтернативные концовки, созданные игроком.
  • Саундтрек, составленный Христосом Антониу (Septicflesh) и исполненный FILMharmonic Orchestra of Prague.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
r23dom

не понимаю, за чем демку удалили?

1
Sneaky Pete

Если предзаказал - осталась

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