Мрачная фентезийная метроидвания Mandragora получила подзаголовок Whispers of the Witch Tree

Издатель Knights Peak и разработчик Primal Game Studio анонсируют новое название своей предстоящей темной фэнтезийной экшен-RPG: Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Эта игра знаменует начало захватывающего путешествия по темному фэнтезийному миру Mandragora. Обширная экшен-RPG с элементами Soulslike и Metroidvania выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 17 апреля 2025 г.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree передает суть и атмосферу обширного повествования, написанного Брайаном Мицодой, и обещает начало новой повествовательной вселенной, сосредоточенной вокруг сурового, разрушающегося мира и таинственной магии, найденной в нем.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree, разработанная Primal Game Studio, представляет собой экшен-RPG, сочетающую в себе сложную сюжетную линию с элементами Soulslike и Metroidvania. Действие игры происходит в темном средневековом фэнтезийном мире, где игроки будут перемещаться по земле, опустошенной Энтропией, сражаясь с кошмарными существами и грозными боссами, принимая при этом важные моральные решения, которые определят судьбу их мира.

Основные особенности Mandragora: Whispers of the Witch Tree: