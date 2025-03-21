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Mandragora: Whispers of the Witch Tree 2025 г.
Экшен, Ролевая, Инди
7.2 39 оценок

Мрачная метроидвания Mandragora: Whispers of the Witch Tree получила релизный трейлер

butcher69 butcher69

На выставке Future Games Show был представлен новый трейлер игры Mandragora: Whispers of the Witch Tree, который показал игру в действии. Это двухмерная игра с необычным графическим стилем, где каждому элементу придается особая выразительность.

Сюжет игры разворачивается в мире, где человечество уступило монстрам, а его последние остатки прячутся за стенами и палисадами, возведенными их властителями. В этом разрушенном и умирающем мире игроки возьмут на себя роль героя, которому предстоит вернуть утраченное счастье и победить в жестоких битвах с монстрами и смертоносными боссами.

Mandragora обещает игрокам нелинейный путь, полный моральных выборов и возможности для исследования. Игра выйдет 17 апреля 2025 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кей Овальд

Не пиксельное, уже интересно.

6
ReXSniper

Выглядит отлично. Волк напомнил Ori 2

3
simiola

Выглядит круто! Ждём

2
WerGC

2D souls,может быть интересен

2
Mistik.by

Играл в демку, игра рванет, вангую 50к+ онлайна на старте. Но возможно будет и куда больше.

1
hpi

А где свич?

0
simiola

На свич перенесли очередной гомно порт ксеноблейд 15

0
ka27

Trine 2 вспомнился

0
Sneaky Pete

Совсем не то

0
ka27 Sneaky Pete

Воин, маг, вид сбоку и тд.

0
Sneaky Pete

Норм игра... уже три класса опробовал. Жду апреля (Предзаказал )

0