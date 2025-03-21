Мрачная метроидвания Mandragora: Whispers of the Witch Tree получила релизный трейлер

На выставке Future Games Show был представлен новый трейлер игры Mandragora: Whispers of the Witch Tree, который показал игру в действии. Это двухмерная игра с необычным графическим стилем, где каждому элементу придается особая выразительность.

Сюжет игры разворачивается в мире, где человечество уступило монстрам, а его последние остатки прячутся за стенами и палисадами, возведенными их властителями. В этом разрушенном и умирающем мире игроки возьмут на себя роль героя, которому предстоит вернуть утраченное счастье и победить в жестоких битвах с монстрами и смертоносными боссами.

Mandragora обещает игрокам нелинейный путь, полный моральных выборов и возможности для исследования. Игра выйдет 17 апреля 2025 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.